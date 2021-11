Sport 84

Quattro volte campione italiano, il podista gelese Francesco Zito verrà ricevuto dal sindaco

L'appuntamento è per venerdì 19 novembre. Sarà un momento di pubblico riconoscimento per l’uomo dei record,

Redazione

Venerdì 19 novembre alle 10 il sindaco Lucio Greco e l’assessore allo sport, Cristian Malluzzo, riceveranno al Comune il podista gelese 4 volte campione italiano Francesco Zito. Sarà un momento di pubblico riconoscimento per l’uomo dei record, che un mese fa a Catania, ai Campionati italiani master, ha raggiunto ben quattro primi posti.Successivamente, alle ore 11 circa, seguirà un’altra conferenza stampa, sempre in Municipio, sull’evento TEDx Gela, patrocinato dal Comune.

Gli eventi TED si svolgono in tutto il mondo. Le lezioni abbracciano una vasta gamma di argomenti che comprendono scienza, arte, politica, temi globali, architettura, musica e altro. L'idea è quella di mostrare come, a partire da elementi cosiddetti “poveri” o dal riuso, sia possibile attivare processi di innovazione e di crescita.



