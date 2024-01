Cronaca 682

Quattordicenne aggredito da coetanei, mano fratturata e bruciature sul volto

I medici del pronto soccorso hanno avvisato le forze dell'ordine e sono partite le indagini

Redazione

Una frattura a una mano e bruciature di sigaretta sul volto: è questo il trattamento che alcuni adolescenti avrebbero riservato a un coetaneo 14enne di Grosseto. L'episodio risalirebbe a prima delle festività di Natale. L'aggressione, per cause ancora da chiarire, sarebbe avvenuta in un tardo pomeriggio sulle mura cittadine. Il 14enne in un primo momento avrebbe tentato di nascondere ciò che era accaduto, ma a scuola le insegnanti hanno notato i segni sul suo volto e hanno chiesto spiegazioni. Così i fatti sono venuti alla luce e il ragazzo è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, dove gli è stata anche riscontrata la frattura a una mano. I medici hanno avvisato le forze dell'ordine e sono iniziate, nel massimo riserbo, le indagini per risalire ai presunti aggressori.



