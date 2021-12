Attualita 231

Quartieri senz'acqua a Gela, sospesa l'erogazione idrica a Caposoprano e Montelungo:

Sono interessati Caposoprano Alto, Capo Soprano Basso, San Giacomo Alto, San Giacomo Basso e Scavone

Redazione

Per cause ancora da accertare stamane il fornitore di sovrambito Siciliacque non è stato in condizione di effettuare il previsto approvvigionamento nei serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio di Gela. La criticità è stata autonomamente riscontrata nel corso delle costanti azioni di monitoraggio di reti e strutture effettuata dai tecnici di Caltaqua che l’ha prontamente segnalata al fornitore di sovrambito.

A causa di questo mancato rifornimento da parte di Siciliacque, il Gestore ha dovuto consequenzialmente sospendere la distribuzione nelle aree servite dai due serbatoi: Caposoprano Alto, Capo Soprano Basso, San Giacomo Alto, San Giacomo Basso e Scavone. Sino al completo ripristino delle forniture Caltaqua non potrà effettuare la distribuzione nelle zone interessate. Caltaqua renderà tempestivi noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.



