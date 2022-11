Attualita 375

Quarant'anni fa veniva ucciso il poliziotto Lillo Zucchetto: a Sutera consegnata la benemerenza civica

Calogero Zucchetto, che nel 1982 aveva 27 anni, si occupava di indagini antimafia e collaborava con il Vice Questore Aggiunto Ninni Cassarà alla ricerca di latitanti

Redazione

Oggi, 14 novembre, ricorre il 40° Anniversario dell’uccisione dell’agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto, assassinato a Palermo per mano mafiosa nel 1982. Calogero Zucchetto ha ricevuto la medaglia d’Oro al valor civile. Domenica pomeriggio nella chiesa di Sant’Agata di Sutera, comune di nascita di Calogero, alle 16.30 è stata celebrata la Santa Messa e, a seguire, è stata deposta una corona d’alloro al monumento a lui dedicato. Per la Polizia di Stato erano presenti il Primo Dirigente dr Michele Emma, in rappresentanza del Questore Emanuele Ricifari, alcuni poliziotti in uniforme della Questura di Caltanissetta e i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Caltanissetta, dedicata proprio a Calogero Zucchetto.

Alle 18.00, nell’Auditorium Comunale di Sutera, l’Amministrazione locale ha consegnato la benemerenza civica alla memoria del valoroso poliziotto nisseno e consegnato un riconoscimento al dr Francesco Accordino, ex capo della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo. Calogero Zucchetto, che nel 1982 aveva 27 anni, si occupava di indagini antimafia e collaborava con il Vice Questore Aggiunto Ninni Cassarà alla ricerca di latitanti. La sera di domenica 14 novembre, mentre usciva dal bar Collica di Via Notarbartolo, venne raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da due killer in sella a una moto. Successivamente gli autori del delitto vennero individuati e condannati.



