Quaranta delle 100 migliori pizzerie del mondo si trovano in Italia: un piatto che scatena le passioni

Il sito 50toppizza ha appena condiviso i nomi delle 100 migliori pizzerie del mondo

Redazione

È una classifica che fa venire l'acquolina in bocca. La top 100 delle migliori pizzerie del mondo è stata appena svelata dal sito 50toppizza. Un primo! Perché fino ad ora la famosa guida classificava solo le pizzerie per continente o paese. Scopriamo così una top 3 piuttosto internazionale. Non a caso, è un ristorante italiano che troviamo in cima alla classifica. Sono I Masanielli – Francesco Martucci, a Caserta situata a nord di Napoli. Il locale condivide il primo posto con un indirizzo situato a New York: Una Pizza Napoletana. Il terzo posto è occupato dal ristorante Peppe Pizzeria a Parigi. Il suo pizzaiolo, Giuseppe Cutraro, ha vinto anche il titolo di Pizzaiolo dell'anno. In Pglia, possiamo essere lieti di vedere uno dei nostri laboratori comparire nella classifica. In posizione 47ᵉ troviamo la Pizzeria 400 gradi, che si trova a Lecce. Un indirizzo definito dalla guida “ideale soprattutto per chi ama una pizza morbida e perfettamente elastica, con una buona quantità di bollicine sulla crosta”. “Una pizza rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, fatta secondo le più autentiche tradizioni napoletane. La pizza è leggera, soffice e la giusta quantità di croccante.” Allora, prenotiamo?



