"Quando la gentilezza indossa la divisa": i carabinieri aiutano un disabile, il gesto commuove i cittadini

I militari di Loiano hanno prima aiutato il signore a scendere dalla vettura e poi lo hanno accompagnato in carrozzina al bar

Redazione

(di Maria Elena Gottarelli, La Repubblica) “Quando la gentilezza indossa la divisa, la gentilezza si mette al servizio dei cittadini”. A scriverlo su un gruppo Facebook dedicato al comune di Loiano è un residente che nel giorno di Ferragosto ha immortalato un momento di solidarietà tra carabinieri e cittadini. Durante la mattina, i militari della Stazione di Loiano stavano infatti eseguendo il consueto servizio di controllo del territorio, quando una signora anziana in difficoltà si è avvicinata a una pattuglia con una richiesta. La donna stava cercando di raggiungere i parenti al bar insieme al marito disabile, ma, da sola, non riusciva a spostare l’uomo dall’auto alla sedia a rotelle, operazione che richiede una certa forza fisica.

Compresa la situazione, i carabinieri si sono messi a disposizione della signora, facendosi condurre alla macchina e posizionando il marito sulla carrozzina, per poi accompagnarlo fino a destinazione. Una scena di solidarietà immortalata da un residente, che l’ha poi pubblicata sui social, riscuotendo l’apprezzamento degli altri cittadini. “Complimenti a chi aiuta chi ha bisogno, vale tanto”, scrive un’utente. “I carabinieri ci sono sempre e per chiunque”, “Per fortuna ci siete”, aggiungono altri.



