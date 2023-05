Attualita 250

Qualità Escort: proteste in tutta Italia per i graffiti shock, che arrivano anche a Firenze

C'è chi ha trovato brillante e divertente l'utilizzo dei graffiti ecologici e lavabili nelle piazze e nei centri storici

Gli italiani si sono divisi sull'ultima campagna di Escort Advisor che indica quali sono i Comuni migliori e peggiori per qualità degli incontri con le escort, in base alle esperienze descritte dagli utenti del primo sito di recensioni di escort in Europa.

C'è chi ha trovato brillante e divertente l'utilizzo dei graffiti ecologici e lavabili nelle piazze e nei centri storici, tanto che l'attività si è viralizzata sui social e sui quotidiani locali. Molti, invece, si sono indignati, esponendo lamentele ai giornali e alle amministrazioni comunali.

Ma che cosa ha spinto veramente a protestare i cittadini? Non tanto la situazione delle sex workers in Italia, ma piuttosto l'aver portato all'attenzione di tutti la presenza di escort nei comuni anche più piccoli.

Ancora una volta si è evidenziata l'ipocrisia diffusa in Italia sul tema del sesso a pagamento. Ci si indigna di più per dei graffiti ecosostenibili che la pioggia di questi giorni ha già lavato via e non della situazione reale di tutte le sex workers che ogni giorno vivono la contraddizione di esercitare una professione legale, ma non regolamentata e ancora segnata dagli stigmi sociali - commenta ancora Mike Morra, Ceo e fondatore di Escort Advisor - Questa nostra ultima campagna ha messo in luce ancora di più questo aspetto, ponendo l'attenzione sulle recensioni negative che ogni giorno riceviamo. In un settore senza regolamentazione, le truffe e le situazioni di sfruttamento sono all'ordine del giorno e l'unico modo per i clienti delle escort per tutelarsi sono proprio le recensioni. Questo meccanismo, inoltre, è l'unico che valorizza il lavoro delle professioniste che esercitano con passione e volontà, poichè la loro serietà e autenticità è confermata dai loro stessi clienti.

“Vieni nel posto giusto” non è altro che l’ultima campagna pubblicitaria di Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, che vuole comunicare i Comuni d’Italia migliori e peggiori per qualità di incontri con escort, secondo le recensioni degli utenti.

Come le bandiere blu, attribuite alle spiagge più belle d’Italia, ma per le escort e la qualità degli incontri. Ecco, quindi, i Comuni migliori che non ti aspetti: Desenzano del Garda, Civitanova, Marche, Gallarate, Conegliano, Viareggio, Legnano.

Comunicate anche le “bandiere nere”: Comuni in cui il giudizio medio delle recensioni delle esperienze dei clienti si rivela spesso tra le due e le tre stelle. È il caso di Comuni come Potenza, Lecco, Benevento, Rovigo, Avellino, Catanzaro.



