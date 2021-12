Attualita 788

Qualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore: Caltanissetta migliora ma è nelle ultime 10 posizioni

Caltanissetta conquista tre posizioni rispetto alla precedente classifica ma è alla 103esima posizione

Redazione

13 Dicembre 2021 12:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/qualita-della-vita-la-classifica-del-sole-24-ore-caltanissetta-migliora-ma-e-nelle-ultime-10-posizioni Copia Link Condividi Notizia

Cinque capoluoghi della Sicilia su nove migliorano la propria posizione in classifica ma tutte le città dell’Isola sono ben lontane dai primi posti che vedono il podio con Trieste, Milano e Trento. Per arrivare alla prima città siciliana nella classifica sulla Qualità della vità pubblicata questa mattina da "Il Sole 24 ore" bisogna scorrere fino all’84esima posizione (su 107 capoluoghi di provincia in elenco) per leggere Agrigento che fa un balzo in avanti di 14 posti rispetto all’anno precedente.

Seguono poi Ragusa (87esimo posto, +12), Enna (92esimo, +11) e poi Palermo (95 posto e- 6 rispetto all’anno scorso). Nelle ultime dieci posizioni di classifica, poi, cinque posti sono occupati da città siciliane. Si tratta di Messina (97esimo, -6), Siracusa (98, +7), Catania (102, -12), Caltanissetta, (103, +3). Chiude la classifica delle città siciliane Trapani che si trova al terzultimo posto nazionale (prima di Foggia e Crotone) occupando il 105esimo posto e perdendo 4 posti rispetto all’anno precedente.(Gds.it)



Cinque capoluoghi della Sicilia su nove migliorano la propria posizione in classifica ma tutte le città dell'Isola sono ben lontane dai primi posti che vedono il podio con Trieste, Milano e Trento. Per arrivare alla prima città siciliana nella classifica sulla Qualità della vità pubblicata questa mattina da "Il Sole 24 ore" bisogna scorrere fino all'84esima posizione (su 107 capoluoghi di provincia in elenco) per leggere Agrigento che fa un balzo in avanti di 14 posti rispetto all'anno precedente. Seguono poi Ragusa (87esimo posto, +12), Enna (92esimo, +11) e poi Palermo (95 posto e- 6 rispetto all'anno scorso). Nelle ultime dieci posizioni di classifica, poi, cinque posti sono occupati da città siciliane. Si tratta di Messina (97esimo, -6), Siracusa (98, +7), Catania (102, -12), Caltanissetta, (103, +3). Chiude la classifica delle città siciliane Trapani che si trova al terzultimo posto nazionale (prima di Foggia e Crotone) occupando il 105esimo posto e perdendo 4 posti rispetto all'anno precedente.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare