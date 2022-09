Qual è il cognome più diffuso in Sicilia? E a Caltanissetta? Scoprite se c'è anche il vostro

Qual è il cognome più diffuso in Sicilia? E a Caltanissetta? Scoprite se c'è anche il vostro

Tra curiosità e certezze ecco che cosa dice l'Anagrafe

Qual è il cognome più diffuso in Sicilia e a Catania. Una curiosità a cui ha risposto il sito Cognomix che, basandosi sui dati dell’Anagrafe. In Sicilia il cognome è Russo (quasi 10 mila persone portano questo cognome), seguito da Messina e Caruso. Nelle prime venti posizioni anche Lombardo, Marino, Rizzo, Rosa, Greco, Amato, Romano, Costa, Parisi. Catania, Puglisi, Bruno, Comune, Mauro, Vitale, Grasso e Salvatore.

Nella città di Caltanissetta il cognome più diffuso è Amico (161), seguito da Falzone, Lombardo, Mastrosimone, Cammarata, Polizzi, Miraglia, Russo, Lacagnina, Riggi, Giordano, Vitale, Bellomo, Miccichè, Romano, Rizzo, Rizza, Martorana, Costa, Curatolo.

In provincia di Caltanissetta il cognome più diffuso è Lombardo (466) seguito da Falzone, Messina, Amico, Russo, Romano, Cammarata, Riggi, Ferrara, Alessi, Vella, Rizzo, Martorana, Anzalone, Piazza, Marino, Mancuso, Licata, Di Dio, Caruso.



