Cronaca 525

Pusher ingoia 37 ovuli di droga per sfuggire all'arresto, ma viene visto dai carabinieri e arrestato

L'uomo è stato anche condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Parma: sostanza stupefacente sequestrata

Redazione

30 Marzo 2023 16:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pusher-ingoia-37-ovuli-di-droga-per-sfuggire-allarresto-ma-viene-visto-dai-carabinieri-e-arrestato Copia Link Condividi Notizia

Pur di sfuggire all’arresto, un 32enne della Nigeria già noto alle forze dell'ordine, ha ingoiato 37 ovuli di stupefacente (eroina, crack e cocaina) per un peso di quasi 27 grammi. Non appena ha visto una pattuglia dei carabinieri della stazione Parma Oltretorrente che si avvicinava a lui durante un controllo all’interno di un bar in via Trento, ha ingoiato la droga. L'uomo, teneva in bocca le dosi che spacciava ai clienti pronto ad ingoiarle in caso di controllo delle forze dell’ordine.

E così quando i carabinieri si sono avvicinati in quanto notato un grosso rigonfiamento della guancia, è stato visto ingerirle. Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Parma, poco dopo, grazie all’intervento dei sanitari è stato possibile recuperare gli ovuli che aveva ingerito e la sostanza in essi contenuta è stata sequestrata. Dai primi accertamenti con il narcotest è stato possibile stabilire che si tratta di sostanza stupefacente di diverso tipo.

Il 32enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, a disposizione autorità giudiziaria.



Pur di sfuggire all'arresto, un 32enne della Nigeria già noto alle forze dell'ordine, ha ingoiato 37 ovuli di stupefacente (eroina, crack e cocaina) per un peso di quasi 27 grammi. Non appena ha visto una pattuglia dei carabinieri della stazione Parma Oltretorrente che si avvicinava a lui durante un controllo all'interno di un bar in via Trento, ha ingoiato la droga. L'uomo, teneva in bocca le dosi che spacciava ai clienti pronto ad ingoiarle in caso di controllo delle forze dell'ordine. E così quando i carabinieri si sono avvicinati in quanto notato un grosso rigonfiamento della guancia, è stato visto ingerirle. Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Parma, poco dopo, grazie all'intervento dei sanitari è stato possibile recuperare gli ovuli che aveva ingerito e la sostanza in essi contenuta è stata sequestrata. Dai primi accertamenti con il narcotest è stato possibile stabilire che si tratta di sostanza stupefacente di diverso tipo. Il 32enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, a disposizione autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare