Cronaca 726

Pullman diretto in provincia di Messina finisce fuori strada: 3 feriti, altri erano scesi poiché il mezzo era bloccato in curva

Poco dopo il mezzo è scivolato all’indietro finendo in una scarpata, con dentro una decina di persone

Redazione

05 Marzo 2023 17:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pullman-diretto-in-provincia-di-messina-finisce-fuori-strada-3-feriti-altri-erano-scesi-poich-il-mezzo-era-bloccato-in-curva Copia Link Condividi Notizia

Un pullman è uscito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra, in provincia di Messina. Secondo i vigili del fuoco sono tre i feriti, in modo lieve, la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva. Stanno operando i vigili del fuoco di S.Agata Militello, il 118 e i carabinieri di Patti. Sul pullman c'erano circa 50 persone. La maggior parte era scesa perché il mezzo era incastrato in una curva ripida. Poco dopo il mezzo è scivolato all’indietro finendo in una scarpata, con dentro una decina di persone. Il pullman veniva da Villabate, per una gita a Tortorici. Tre le persone ferite.



Un pullman è uscito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra, in provincia di Messina. Secondo i vigili del fuoco sono tre i feriti, in modo lieve, la maggior parte dei passeggeri era scesa poco prima dal mezzo perché era bloccato in una curva. Stanno operando i vigili del fuoco di S.Agata Militello, il 118 e i carabinieri di Patti. Sul pullman c'erano circa 50 persone. La maggior parte era scesa perché il mezzo era incastrato in una curva ripida. Poco dopo il mezzo è scivolato all'indietro finendo in una scarpata, con dentro una decina di persone. Il pullman veniva da Villabate, per una gita a Tortorici. Tre le persone ferite.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare