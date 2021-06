Politica 318

"PuliAmo l'Italia": a Caltanissetta il gruppo Forza Italia Giovani ripulisce l'aiuola di via Malta

Le aiuole in questione insieme ad altri siti comunali sono ad oggi parte del programma futuro di riqualificazione del territorio nisseno da parte di Forza Italia Giovani

Redazione

05 Giugno 2021 14:34

Oggi in occasione della giornata mondiale dell’ambiente Forza Italia Giovani del coordinamento della provincia di Caltanissetta ha aderito all’iniziativa nazionale “PuliAmo L’Italia”. Hanno diserbato e liberato l’aiuola di Via Malta dai rifiuti che la sommergevano. Il Coordinatore Provinciale Andrea Gennuso insieme ai ragazzi Francesco Fonti, Piero Repoli,Andrea Antonio Licari, Miriana Spilla e alcuni passanti volontari. I cittadini passanti sono stati piacevolmente trascinati dall’azione effettuata dai giovani. Molti apprezzamenti per l’iniziativa. Le aiuole in questione insieme ad altri siti comunali sono ad oggi parte del programma futuro di riqualificazione del territorio nisseno da parte di Forza Italia Giovani, insieme ad altri luoghi dove si riuniscono i giovani. Speriamo nel buonsenso dei nisseni nell’evitare di abbandonare i rifiuti negli spazi comuni. Speriamo di riuscire a programmare un evento simile almeno una volta al mese.



