Attualita 202

Puliamo il tuo parco: a Caltanissetta il parco Balate protagonista dell'iniziativa di Vallelata e Legambiente

La scuola primaria che parteciperà al concorso per la nostra città è la "Gianni Rodari"

Redazione

19 Aprile 2021 17:31

Vallelata, in collaborazione con Legambiente, promuove per il secondo anno consecutivo un progetto green molto interessante che, per questa volta, per la nostra città di Caltanissetta ha coinvolto il Parco Balate e la scuola primaria di via Ferdinando Primo, "Gianni Rodari", dell'istituto comprensivo "Don Milani". La scuola abbinata al parco che risulterà vincitore per ciascuna regione, oltre a essere direttamente coinvolta nell'attività di pulizia del parco, avrà in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente. Una bellissima opportunità per la nostra città e per quelli che saranno la futura ossatura di essa, affinché imparino sempre più a rispettare il nostro pianeta, ricordandoci sempre che non esiste un "Pianeta B".

La procedura per votare è semplice, intuitiva e veloce, non abbiamo scuse! Regaliamo a noi tutti questa splendida opportunità votando il Parco Balate andando su questo link:

https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/parco-balate-caltanissetta-puliamoiltuoparco.html

La città e i piccoli studenti della Don Milani ringraziano!!

Armando Turturici



Vallelata, in collaborazione con Legambiente, promuove per il secondo anno consecutivo un progetto green molto interessante che, per questa volta, per la nostra città di Caltanissetta ha coinvolto il Parco Balate e la scuola primaria di via Ferdinando Primo, "Gianni Rodari", dell'istituto comprensivo "Don Milani". La scuola abbinata al parco che risulterà vincitore per ciascuna regione, oltre a essere direttamente coinvolta nell'attività di pulizia del parco, avrà in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente. Una bellissima opportunità per la nostra città e per quelli che saranno la futura ossatura di essa, affinché imparino sempre più a rispettare il nostro pianeta, ricordandoci sempre che non esiste un "Pianeta B".

La procedura per votare è semplice, intuitiva e veloce, non abbiamo scuse! Regaliamo a noi tutti questa splendida opportunità votando il Parco Balate andando su questo link: https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/parco-balate-caltanissetta-puliamoiltuoparco.html La città e i piccoli studenti della Don Milani ringraziano!! Armando Turturici

Ti potrebbero interessare