Puglia, macabro rinvenimento. Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un congelatore

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni.

Redazione

Il cadavere congelato di una donna è stato trovato nel primo pomeriggio a Ceglie Messapica. La macabra scoperta poco dopo le 15:00. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni. Il ritrovamento in contrada Mazzella, alla periferia della città di quasi 19mila abitanti in provincia di Brindisi in Puglia. Ancora pochi al momento i dettagli sul rinvenimento che sta sconvolgendo la comunità. Le indagini sono in corso (Il Riformista).



