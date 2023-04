Cronaca 854

Psicologa accoltellata in comunità durante il laboratorio di cucina: ferita all'addome da un disabile

La professionista accoltellata è una 31enne di Scorzé: è stata presa in cura dai sanitari e non è in pericolo di vita

Redazione

Accoltellamento all'interno della struttura "Terra libera tutti" di Zero Branco (Treviso). L'accaduto oggi, 17 aprile, intorno alle 11 nella struttura che accoglie persone diversamente abili con deficit psichico. Ed è stata proprio una persona affetta da disabilità (autismo) che ha ferito con un coltello un'assistente in servizio presso la comunità durante un laboratorio di cucina organizzato dall'associazione. L'uomo è ora con i Carabinieri. La professionista accoltellata, una 31enne di Scorzé, è stata presa in cura dai sanitari e non è in pericolo di vita. Guarirà in 40 giorni.

Il ragazzo disabile, maggiorenne, stava tagliando delle patate per preparare una pietanza sempre sotto l'occhio attento degli operatori. Quando all'improvviso un qualcosa lo ha fatto "scattare" e ha puntato il coltello verso l'operatrice ferendola all'addome. Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione del giovane, se un rumore improvviso o un altro elemento di disturbo. Il movimento con il coltello pare sia stato involontario, dettato proprio da un qualcosa che ha spezzato la quiete del lavoro del giovane.

Sul posto è arrivato immediatamente anche il presidente di "Terra libera tutti", Andrea Gambardella: «Durante l'attività che stiamo portando avanti da cinque anni per l'autonomia delle persone con disabilità, questo giovane uomo è scattato e stiamo cercando di capire il motivo. Lui stava cercando di tagliare le patate piccole, forse un rumore forte, e ha colpito la psicologa solo che nel farlo aveva un coltello in mano. L'ha ferita in maniera importante, fortunatamente è fuori pericolo - spiega -. Adesso che tutta la tensione è un po' scesa e se ne stanno occupando medici e paramedici, la preoccupazione è come questa cosa può aiutarci a far meglio senza inficiare nel percorso di questo uomo e delle altre persone che supportiamo perché sarebbe un peccato che un singolo episodio inficiasse un intero percorso».

«Rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione alla psicologa rimasta ferita oggi a Zero Branco. Si tratta di professioniste e professionisti che operano in un settore delicatissimo, sia per le caratteristiche dei pazienti, ai quali deve sempre andare il nostro rispetto e tutta la nostra attenzione umana e medica, sia per i rischi che a volte gli operatori si trovano ad affrontare». Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, in relazione all'aggressione di oggi in una Comunità di Zero Branco (Treviso). «Come più volte ribadito - aggiunge Zaia - anche a livello normativo e legislativo, le pene per chi aggredisce il personale sanitario è bene che siano certe e severe: è intollerabile mettere a repentaglio la salute di chi è preposto ad aiutare i pazienti».



