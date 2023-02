Attualita 364

Protocollo d'intesa tra OMCeO di Caltanissetta e l'istituto "C.M. Carafa" di Mazzarino e Riesi

Attività di divulgazione e orientamento medico scientifico per gli studenti della scuola, in programma incontri in presenza di medici

Redazione

Gli studenti e le studentesse dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "C.M. Carafa" potranno prendere parte ad una serie di incontri, previsti sia nella sede di Riesi che di Mazzarino, in presenza di medici e docenti specializzati. È stato siglato infatti nei giorni scorsi tra la scuola e l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta un protocollo d'intesa che sancisce un rapporto di collaborazione tra le parti per l'avvio di percorsi di divulgazione e orientamento medico/scientifico.

Il documento è stato firmato dalla Dirigente dell'I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa", Adriana Quattrocchi e dal Presidente dell'OMCeO della Provincia di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito. Durante l'incontro che ha dato il via ad una vera e propria sinergia tra l'Istituto e l'Ordine erano presenti anche il consigliere dell'OMCeO provinciale Salvatore Pasqualetto e la docente Anna Maria Lo Bue, che si occuperà insieme alla segreteria dell'Ordine della progettazione e verifica delle attività.

"Accogliamo positivamente l'inizio di questa collaborazione con l'Istituto. Tra i giovani che incontreremo potrebbero esserci dei futuri colleghi - afferma il Presidente Giovanni D'Ippolito - ai quali oggi possiamo dare degli strumenti in più per approfondire le proprie conoscenze, mentre stanno ancora frequentando la scuola. Questi incontri potrebbero incuriosire gli studenti o provocare l'effetto contrario, in qualunque caso aiuteremo i giovani a prendere una decisione più consapevole di fronte alla loro scelta universitaria".

“Ringraziando vivamente l’Ordine dei Medici di Caltanissetta, nella squisita persona del Presidente dott. Giovanni D'Ippolito - dichiara la Dirigente Adriana Quattrocchi - esprimo la mia grande soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Ordine e il nostro Istituto. Un rapporto di collaborazione finalizzato ad attività di divulgazione e orientamento medico/scientifico, una grande opportunità per i nostri studenti che, grazie agli interventi di diverse professionalità che verranno messe a disposizione dall’Ordine, potranno potenziare la loro formazione nell’ambito dell’educazione alla salute/prevenzione e orientarsi in modo più oculato per le scelte post-diploma”.

La scuola si occuperà della predisposizione di un calendario di incontri che riguarderanno sia la sede di Mazzarino che quella di Riesi, mentre l'OMCeO nisseno individuerà i medici, nonché i docenti specializzati in relazione alla tematica affrontata, che parteciperanno ai vari appuntamenti.



