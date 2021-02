Attualita 308

Protezione civile, la Regione siciliana consegna cento mezzi alle associazioni di volontariato

La cerimonia di consegna si è svolta nell'autodromo di Pergusa dove sono giunti volontari da tutta l'isola

Redazione

08 Febbraio 2021 14:21

“La Sicilia ha il diritto e il dovere di disporre di una Protezione civile efficiente e di un Volontariato preparato. Conviviamo con vari rischi e dobbiamo essere sempre pronti a gestire ogni emergenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci stamane a centinaia di volontari, accorsi da tutta l’Isola nell’autodromo di Pergusa, per la consegna di cento nuovi mezzi regionali affidati ad altrettante associazioni di volontariato.

Con Musumeci erano presenti il dirigente generale del dipartimento Salvo Cocina, i funzionari e i sindaci dei centri interessati.

“Tra qualche mese avremo altri mezzi da affidare ai volontari, che saranno anche ammessi ad appositi corsi di formazione e di addestramento”, ha aggiunto il governatore. “Se poi dovesse andare in porto il Centro regionale di Protezione civile nella vecchia Poggioreale, nei luoghi terremotati della Valle del Belice, potremo candidare la Sicilia a luogo di riferimento europeo in materia sismica e di soccorso”



