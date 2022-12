Proteste in Iran, allenatrice di pallavolo condannata a morte

Cronaca 215

Proteste in Iran, allenatrice di pallavolo condannata a morte

E accusata di essere una delle leader delle proteste e di aver sferrato calci a un paramilitare Basiji

Redazione

03 Dicembre 2022 17:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/proteste-in-iran-allenatrice-di-pallavolo-condannata-a-morte Copia Link Condividi Notizia

Nuova condanna a morte emessa dalla magistratura iraniana per partecipazione alle proteste contro il regime, che attraversano il Paese da oltre due mesi: si tratta di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli. Arrestata durante una manifestazione a Pakdasht, nella provincia di Teheran, è accusata di essere una delle leader e di aver sferrato calci a un paramilitare Basiji, secondo quanto scrivono i media e i social. Karimi è stata di recente trasferita dal carcere di Evin a Teheran a quello di Khorin, a Pakdash, e in molti hanno espresso preoccupazione per la sua sorte



Nuova condanna a morte emessa dalla magistratura iraniana per partecipazione alle proteste contro il regime, che attraversano il Paese da oltre due mesi: si tratta di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli. Arrestata durante una manifestazione a Pakdasht, nella provincia di Teheran, è accusata di essere una delle leader e di aver sferrato calci a un paramilitare Basiji, secondo quanto scrivono i media e i social. Karimi è stata di recente trasferita dal carcere di Evin a Teheran a quello di Khorin, a Pakdash, e in molti hanno espresso preoccupazione per la sua sorte

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare