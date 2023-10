Cronaca 332

Proteste contro Giorgia Meloni a Torino, momenti di tensione con le forze dell'ordine

In via Principe Amedeo i manifestanti si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia

Redazione

03 Ottobre 2023 11:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/proteste-contro-giorgia-meloni-a-torino-momenti-di-tensione-con-le-forze-dellordine Copia Link Condividi Notizia

(foto Ansa) Èstato bloccato e circondato da un cordone delle forze dell'ordine in piazza Castello, a Torino, nei pressi della sede della prefettura, il corteo di protesta contro l'arrivo in città della premier Giorgia Meloni. I manifestanti sono circa 300, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Poco prima, sempre in piazza Castello, vi sono stati altri momenti di tensione. Fonti tra i manifestanti affermano che fra di loro si contano almeno un ferito e qualche contuso.

"Meloni a Torino non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si stanno radunando il manifestanti per una contestazione alla presidente del Consiglio, di cui è prevista la partecipazione al Festival delle Regioni. Per il momento i presenti sono circa duecento. Ci sono attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo.

A metà mattina si sono verificati momenti di tensione a Torino durante il corteo di protesta contro Giorgia Meloni. I manifestanti, diventati circa trecento, sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia, con qualche manganellata. Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine. (ANSA)



(foto Ansa) Èstato bloccato e circondato da un cordone delle forze dell'ordine in piazza Castello, a Torino, nei pressi della sede della prefettura, il corteo di protesta contro l'arrivo in città della premier Giorgia Meloni. I manifestanti sono circa 300, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Poco prima, sempre in piazza Castello, vi sono stati altri momenti di tensione. Fonti tra i manifestanti affermano che fra di loro si contano almeno un ferito e qualche contuso. "Meloni a Torino non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si stanno radunando il manifestanti per una contestazione alla presidente del Consiglio, di cui è prevista la partecipazione al Festival delle Regioni. Per il momento i presenti sono circa duecento. Ci sono attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo. A metà mattina si sono verificati momenti di tensione a Torino durante il corteo di protesta contro Giorgia Meloni. I manifestanti, diventati circa trecento, sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia, con qualche manganellata. Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare