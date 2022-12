Attualita 359

Proroga precari Covid, Schifani: «Impegno mantenuto, ora un tavolo tecnico di confronto»

Proroga di 60 giorni per tecnici ed amministrativi grazie ad un emendamento all'Ars per le variazioni di bilancio

Redazione

Approvata all'Assemblea regionale siciliana, con un emendamento alle variazioni di bilancio, la norma che consente di prorogare per 60 giorni il contratto di lavoro del personale tecnico e amministrativo che è stato impiegato nella sanità durante l'emergenza Covid.



«Ieri ho incontrato una delegazione di questi lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema - dice il presidente della Regione Renato Schifani -. Lavoreranno ancora per due mesi e nel frattempo c'è l'impegno di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che istituiremo presso l'assessorato alla Salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l'impiego di queste risorse umane».





© Riproduzione riservata

