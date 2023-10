Cronaca 216

Proprietario di un b&b ferito da una fucilata a Partinico: lo sparo partito dall'uliveto, forse dei ladri

Il colpo non ha leso organi vitali e l’imprenditore non è in pericolo di vita ricoverato all’ospedale Civico di Partinico

Redazione

Potrebbero essere stati dei ladri che stavano rubando nell’uliveto che si trova nei pressi del B&B Menta e Peperoncino sulla strada provinciale 63 a Partinico gli autori del ferimento dell’imprenditore Lucio Fulvio Bonura di 29 anni.

Il giovane era a letto e stava dormendo. Quando ha sentito i cani abbaiare. È uscito con una torcia e ha guardato attorno. Non appena è arrivato nei pressi del suo uliveto ha sentito qualcosa muoversi. Forse la paura di essere visti e da lontano hanno esploso un colpo di fucile che lo ha raggiunto all’addome. Il colpo non ha leso organi vitali e l’imprenditore non è in pericolo di vita ricoverato all’ospedale Civico di Partinico. Bonura è stato sentito dai carabinieri che indagano.

Avrebbe detto di non sapere chi possa essere stato e non avere mai ricevuto minacce e che il colpo di fucile sarebbe stato sparato dall’uliveto che si trova nei pressi della struttura ricettiva. Forse stavano rubando e hanno avuto paura di essere scoperti.



