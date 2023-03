Salute 249

San Cataldo, progetto Trinacria con il direttore del 118 Misuraca: "La telemedicina abbatte le distanze e riduce i tempi di intervento"

La lezione nell'ambito dell’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza

Redazione

24 Marzo 2023 18:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/progetto-trinacria-con-il-dott-misuraca-la-telemedicina-abbatte-le-distanze-e-riduce-i-tempi-di-intervento Copia Link Condividi Notizia

"La telemedicina ci permette di superare tantissime difficoltà, la distanza soprattutto delle aree isolate con i Centri Ospedalieri e con i Centri Ospedalieri ad Alta Specialità, pertanto ci per permettere naturalmente una rapidità della diagnosi, ma principalmente un'equità di accesso alle cure da parte dei cittadini", afferma il Direttore dell'Unità Operativa Complessa della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca.

La lezione del 23 marzo 2023, all'interno del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza”, parlava proprio di telemedicina. Nella Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo sono stati affrontati diversi temi "dal teleconsulto e quindi abbiamo parlato della rete della teleneurochirurgia- ha sottolineato il Direttore Misuraca- alla telecardiologia, che è naturalmente uno dei servizi più sviluppati della telemedicina fino a parlare del servizio di telemonitoraggio, che sicuramente con il PNRR e con le Centrali Operative Territoriali si svilupperà tantissimo, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza e il monitoraggio dei pazienti cronici".

La telemedicina gioca un ruolo fondamentale soprattutto "all'interno delle reti tempo dipendenti - spiega ancora - dove già la tempo dipendenza è un fattore prognostico nel percorso del paziente, perché naturalmente riducendo i tempi di diagnosi, questo mi permetterà, come per dire la trasmissione di un tracciato ECG direttamente dal mezzo di soccorso, di instradare il paziente e centralizzarlo verso l'ospedale più idoneo alle cure definitive". La prossima lezione si svolgerà qualche giorno dopo Pasqua per discutere di emergenze pediatriche.



"La telemedicina ci permette di superare tantissime difficoltà, la distanza soprattutto delle aree isolate con i Centri Ospedalieri e con i Centri Ospedalieri ad Alta Specialità, pertanto ci per permettere naturalmente una rapidità della diagnosi, ma principalmente un'equità di accesso alle cure da parte dei cittadini", afferma il Direttore dell'Unità Operativa Complessa della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca. La lezione del 23 marzo 2023, all'interno del "Progetto Trinacria: l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria in emergenza/urgenza", parlava proprio di telemedicina. Nella Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo sono stati affrontati diversi temi "dal teleconsulto e quindi abbiamo parlato della rete della teleneurochirurgia- ha sottolineato il Direttore Misuraca- alla telecardiologia, che è naturalmente uno dei servizi più sviluppati della telemedicina fino a parlare del servizio di telemonitoraggio, che sicuramente con il PNRR e con le Centrali Operative Territoriali si svilupperà tantissimo, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza e il monitoraggio dei pazienti cronici". La telemedicina gioca un ruolo fondamentale soprattutto "all'interno delle reti tempo dipendenti - spiega ancora - dove già la tempo dipendenza è un fattore prognostico nel percorso del paziente, perché naturalmente riducendo i tempi di diagnosi, questo mi permetterà, come per dire la trasmissione di un tracciato ECG direttamente dal mezzo di soccorso, di instradare il paziente e centralizzarlo verso l'ospedale più idoneo alle cure definitive". La prossima lezione si svolgerà qualche giorno dopo Pasqua per discutere di emergenze pediatriche.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare