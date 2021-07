Eventi 99

Progetto Pro-Women, conferenza finale a Gela il 16 luglio alle Mura Timoleontee

Si tratta di un progetto promosso dalla Federcasalinghe finanziato dall’Unione Europea tramite Erasmus+

Redazione

08 Luglio 2021 20:53

Si terrà il prossimo 16 luglio alle 19 presso il parco archeologico delle Mura Timoleontee di Caposoprano la conferenza finale dell’evento europeo Erasmus+ Progetto Pro-Women, incentrato sui “percorsi di riqualificazione delle donne come nuove promotrici culturali per valorizzare il patrimonio territoriale”. L’iniziativa è promossa dalla Federcasalinghe-Obiettivo famiglia di Gela presieduta dall’avv. Grazia Cannadoro, che lo scorso ottobre ha ideato e condotto in città all’istituto “Morselli” un corso di formazione legato ai temi della comunicazione e del marketing in ambito turistico, contribuendo alla nascita delle figure di “Tourist care” e “Assistant care”. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea tramite Erasmus+, coinvolge oltre l’Italia anche Francia, Spagna, Cipro e Germania con l’obiettivo di rafforzare la rete internazionale legata alla valorizzazione dei territori grazie alla formazione di nuove figure professionali. Una strategia che può avere importanti ricadute in ambito sociale e occupazionale nel settore del turismo.

Saranno presenti illustri ospiti, tra i quali la presidente nazionale di Federcasalinghe-Obiettivo famiglia on. Federica Rossi Gasparrini. Da parte dell’avv. Cannadoro, presidente della Federcasalinghe gelese, un messaggio importante rivolto all’intero territorio in merito allo sviluppo di una nuova mentalità imprenditoriale, puntando sulle donne del Sud come autentiche protagoniste di innovativi percorsi di crescita e formazione, capaci di arricchire la loro terra d’origine con valide esperienze e concrete opportunità lavorative. (Foto sulla conclusione del progetto, risalente allo scorso ottobre)



