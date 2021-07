Eventi 105

Progetto PolioPlus, raccolta fondi a Caltanissetta promossa dal Rotary Club

L’obiettivo del Rotary è l’eradicazione totale della poliomielite, obiettivo molto vicino poiché mancano da vaccinare solo 4 paesi

Redazione

29 Luglio 2021 20:25

Lunedì 26 luglio si è svolta presso l’incantevole sede del giardino del Palazzo Vescovile di Caltanissetta, un incontro del Rotary Club di Caltanissetta dedicato alla raccolta fondi per la Polio Plus. Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus, un impegno ventennale per l’eradicazione della poliomielite. Polio Plus è uno dei più ambiziosi programmi umanitari che siano mai stati intrapresi da un’entità privata. Rimarrà come un esempio di collaborazione privato-pubblico nella lotta alle malattie anche per il 21° secolo. Di pari passo con la crescita del programma di eradicazione della poliomielite, sono cresciuti l’impegno e il coinvolgimento del Rotary. A partire dal 1990, il Rotary ha spostato la sua azione dalla fornitura di vaccino ai Paesi in via di sviluppo al supporto a coloro che si occupano dell’assistenza sanitaria sul campo, addestrando il personale di laboratorio a riconoscere il virus e lavorando con i governi di tutto il mondo nella storica campagna per la salute. L’obiettivo del Rotary è l’eradicazione totale della poliomielite, obiettivo molto vicino poiché mancano da vaccinare solo 4 paesi.

La serata è incominciata con una visita, presso il Museo Vescovile, dell'Esposizione permanente delle Acquasantiere artistiche, guidata dal Prof. Mendolia Calella, uno dei curatori dell'esposizione, ed è proseguita con la presentazione dell’ultimo numero della rivista semestrale INCONTRI, storica rivista del Club diretta per lungo tempo dalla compianta Francesca Fiandaca e della affascinante pubblicazione SICILIA L'ISOLA DEL TESORO dedicato alla bellezze della nostra isola. Ha chiuso la serata l’allegria del gruppo musicale nisseno SEEDS OF FAITH, con repertorio black gospel in pieno stile americano. Soddisfazione per la riuscita della serata benefica ha espresso il presidente Francesco Daina che ha dato appuntamento ai soci per Settembre con un intenso calendario di attività di servizio.



Lunedì 26 luglio si è svolta presso l'incantevole sede del giardino del Palazzo Vescovile di Caltanissetta, un incontro del Rotary Club di Caltanissetta dedicato alla raccolta fondi per la Polio Plus. Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus, un impegno ventennale per l'eradicazione della poliomielite. Polio Plus è uno dei più ambiziosi programmi umanitari che siano mai stati intrapresi da un'entità privata. Rimarrà come un esempio di collaborazione privato-pubblico nella lotta alle malattie anche per il 21° secolo. Di pari passo con la crescita del programma di eradicazione della poliomielite, sono cresciuti l'impegno e il coinvolgimento del Rotary. A partire dal 1990, il Rotary ha spostato la sua azione dalla fornitura di vaccino ai Paesi in via di sviluppo al supporto a coloro che si occupano dell'assistenza sanitaria sul campo, addestrando il personale di laboratorio a riconoscere il virus e lavorando con i governi di tutto il mondo nella storica campagna per la salute. L'obiettivo del Rotary è l'eradicazione totale della poliomielite, obiettivo molto vicino poiché mancano da vaccinare solo 4 paesi. La serata è incominciata con una visita, presso il Museo Vescovile, dell'Esposizione permanente delle Acquasantiere artistiche, guidata dal Prof. Mendolia Calella, uno dei curatori dell'esposizione, ed è proseguita con la presentazione dell'ultimo numero della rivista semestrale INCONTRI, storica rivista del Club diretta per lungo tempo dalla compianta Francesca Fiandaca e della affascinante pubblicazione SICILIA L'ISOLA DEL TESORO dedicato alla bellezze della nostra isola. Ha chiuso la serata l'allegria del gruppo musicale nisseno SEEDS OF FAITH, con repertorio black gospel in pieno stile americano. Soddisfazione per la riuscita della serata benefica ha espresso il presidente Francesco Daina che ha dato appuntamento ai soci per Settembre con un intenso calendario di attività di servizio.

Ti potrebbero interessare