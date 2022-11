Attualita 154

Progetto Pid 2022: incontri di formazione Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani

Tre appuntamenti gratuiti e online con gli esperti di intelligenza artificiale per fare acquisire competenze nella digitalizzazione

Redazione

Dalla sinergia tra il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta, con gli omologhi di Agrigento e Trapani, nasce l’organizzazione di tre nuovi webinar: 21 novembre 2022 ore 15 | 16.30 - La rivoluzione del web 3 | La Blockchain - relaziona Massimiliano Nicolini, esperto in sistemi complessi di intelligenza artificiale | Olimaint; 02 dicembre 2022 ore 15 | 16.30 - La rivoluzione del web 3 | La VRO - relaziona Massimiliano Nicolini, esperto in sistemi complessi di intelligenza artificiale | Olimaint e 13 dicembre 2022 ore 15 | 16.30 - La ricchezza dei dati - relaziona Riccardo D'Angelo fondatore di Edisonweb.

Il progetto, completamente gratuito, è un’opportunità per far acquisire agli utenti coinvolti competenze pratiche nel settore della digitalizzazione. Le tematiche saranno contestualizzate alla realtà del territorio locale e sulle esigenze dei destinatari. Ciascuno potrà seguire gli incontri che riterrà utili per la propria attività o professione. Chi desidera iscriversi al webinar gratuito dovrà compilare il form https://docs.google.com/forms/d/1XRv075Gr_hEmZK9YQc66hTgrJvH-R5qy9SuSpGacoLc

Chi si è già iscritto e ha seguito gli altri incontri riceverà per email il nuovo link di accesso. Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale di Caltanissetta attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o chiedere un appuntamento scrivendo a prenota@cl.camcom.it



