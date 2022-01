Attualita 326

Progetto "Intervista una scienziata", alla Carducci di San Cataldo gli alunni incontrano l'ingegnere informatico Catarci

Ricercatrice a livello internazionale, collabora con colleghi di tutto il mondo e vive nella comunità scientifica

Redazione

25 Gennaio 2022 18:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/progetto-intervista-una-scienziata-alla-carducci-di-san-cataldo-gli-alunni-incontrano-lingegnere-informatico-catarci Copia Link Condividi Notizia

Prosegue, alla Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, il progetto “Intervista una scienziata”, finalizzato a mettere in contatto alunne e alunni con il modo scientifico di eccellenza, per condividere esempi e modelli virtuosi. Dopo la vulcanologa dott.ssa Sonia Calvari e l’astrofisica dott.ssa Paola Santini, sarà la volta della prof.ssa Tiziana Catarci, ingegnere informatico e professoressa ordinaria presso la Facoltà di Ingegneria Informatica, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma. Da anni la prof.ssa Tiziana Catarci si interessa sia alle problematiche di genere nell’ambito delle cosiddette materie STEM sia alla diffusione della cultura STEM tra le bambine e ragazze (attività per cui è stata premiata nel 2017 dalla Associazione Levi Montalcini).

Inoltre, ha pubblicato numerosi articoli scientifici, partecipato a incontri con alunni di istituti superiori e svolto il ruolo di “role model” e mentore in incontri e presentazioni. L’incontro, organizzato dalla prof.ssa Rita Cavaleri e dalla prof.ssa Valentina Tesoro, si svolgerà giovedì 27 gennaio 2022, dalle 11,00 alle 12,00, in videoconferenza. Nel corso dell’incontro la prof.ssa Catarci parlerà della sua attività e risponderà alle domande delle alunne e degli alunni della “Carducci”. L’intervento della scienziata è in linea con il percorso di eccellenza finalizzato alla digitalizzazione e all’uso di tecnologie nella prassi didattica. La prof.ssa Loredana Raimondi, animatore digitale dell’Istituto, è il riferimento, sempre disponibile, dei docenti.

Tiziana Catarci è professore ordinario di ingegneria informatica. Ricercatrice a livello internazionale, collabora con colleghi di tutto il mondo e vive nella comunità scientifica. Fa interessanti progetti indispensabili per finanziare assegni di ricerca per giovani, insieme a tutte le altre attività correlate. Fa didattica, cercando di trasmettere conoscenze ed entusiasmo, purtroppo sempre un po’ delusa dal bassissimo numero di studentesse nella sua aula, poco più del 12% ad ingegneria informatica. Inoltre collabora con aziende ed Enti pubblici sulle tematiche di suo interesse, che sono ormai pervasive nella nostra “società digitale. La prof.ssa Catarci ottiene, nel 1987, una laurea in Ingegneria elettronica a cui segue il dottorato di ricerca in Informatica conseguito nell'ottobre del 1992. Nel 2000 ottiene una cattedra come professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la Facoltà di Ingegneria Informatica, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma.

Dal novembre 2018 dirige il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti. L’attività di ricerca di Tiziana Catarci è iniziata nel settembre 1986, presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica. Nel corso degli anni ha pubblicato oltre 200 articoli in prestigiose riviste, partecipato a conferenze internazionali e scritto o editato più di 20 libri su tematiche quali l’Interazione persona-calcolatore. Da anni Tiziana Catarci si interessa sia alle problematiche di genere nell’ambito delle cosiddette materie STEM sia alla diffusione della cultura STEM tra le bambine e ragazze. Ha partecipato a vari progetti anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra i quali “In Estate si imparano le STEM” , “Inspiring Girls” e “Women in Motion”.



Prosegue, alla Scuola secondaria di I grado "G. Carducci" di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, il progetto "Intervista una scienziata", finalizzato a mettere in contatto alunne e alunni con il modo scientifico di eccellenza, per condividere esempi e modelli virtuosi. Dopo la vulcanologa dott.ssa Sonia Calvari e l'astrofisica dott.ssa Paola Santini, sarà la volta della prof.ssa Tiziana Catarci, ingegnere informatico e professoressa ordinaria presso la Facoltà di Ingegneria Informatica, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma. Da anni la prof.ssa Tiziana Catarci si interessa sia alle problematiche di genere nell'ambito delle cosiddette materie STEM sia alla diffusione della cultura STEM tra le bambine e ragazze (attività per cui è stata premiata nel 2017 dalla Associazione Levi Montalcini). Inoltre, ha pubblicato numerosi articoli scientifici, partecipato a incontri con alunni di istituti superiori e svolto il ruolo di "role model" e mentore in incontri e presentazioni. L'incontro, organizzato dalla prof.ssa Rita Cavaleri e dalla prof.ssa Valentina Tesoro, si svolgerà giovedì 27 gennaio 2022, dalle 11,00 alle 12,00, in videoconferenza. Nel corso dell'incontro la prof.ssa Catarci parlerà della sua attività e risponderà alle domande delle alunne e degli alunni della "Carducci". L'intervento della scienziata è in linea con il percorso di eccellenza finalizzato alla digitalizzazione e all'uso di tecnologie nella prassi didattica. La prof.ssa Loredana Raimondi, animatore digitale dell'Istituto, è il riferimento, sempre disponibile, dei docenti. Tiziana Catarci è professore ordinario di ingegneria informatica. Ricercatrice a livello internazionale, collabora con colleghi di tutto il mondo e vive nella comunità scientifica. Fa interessanti progetti indispensabili per finanziare assegni di ricerca per giovani, insieme a tutte le altre attività correlate. Fa didattica, cercando di trasmettere conoscenze ed entusiasmo, purtroppo sempre un po' delusa dal bassissimo numero di studentesse nella sua aula, poco più del 12% ad ingegneria informatica. Inoltre collabora con aziende ed Enti pubblici sulle tematiche di suo interesse, che sono ormai pervasive nella nostra "società digitale. La prof.ssa Catarci ottiene, nel 1987, una laurea in Ingegneria elettronica a cui segue il dottorato di ricerca in Informatica conseguito nell'ottobre del 1992. Nel 2000 ottiene una cattedra come professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la Facoltà di Ingegneria Informatica, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma. Dal novembre 2018 dirige il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti. L'attività di ricerca di Tiziana Catarci è iniziata nel settembre 1986, presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica. Nel corso degli anni ha pubblicato oltre 200 articoli in prestigiose riviste, partecipato a conferenze internazionali e scritto o editato più di 20 libri su tematiche quali l'Interazione persona-calcolatore. Da anni Tiziana Catarci si interessa sia alle problematiche di genere nell'ambito delle cosiddette materie STEM sia alla diffusione della cultura STEM tra le bambine e ragazze. Ha partecipato a vari progetti anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) e con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra i quali "In Estate si imparano le STEM" , "Inspiring Girls" e "Women in Motion".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare