Progetto Erasmus "No bully no cry": studenti dell'Itet "Rapisardi-Da Vinci" di Caltanissetta con gli ospiti accolti al palazzo del Carmine

Nel progetto sono coinvolti anche gli studenti della Spagna, Portogallo, Turchia e Ungheria

Gli studenti dell’ITET “Rapisardi-DaVinci” coinvolti nel progetto Erasmus “No Bully No Cry” hanno incontrato, presso la sala gialla di palazzo del Carmine, il primo cittadino Roberto Gambino, l’assessore al Turismo Grazia Giammusso e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì. Il progetto Erasmus “No Bully No Cry” vede coinvolti, insieme al nostro paese, anche Spagna, Portogallo, Turchia e Ungheria e ha come oggetto il contrasto al bullismo, con l’obiettivo prioritario di coinvolgere gli studenti delle scuole dei cinque diversi paesi europei nel comprendere il fenomeno del bullismo e nel prevenirlo creando una cultura del rispetto delle differenze e della condivisione di valori comuni.

Durante l’incontro il sindaco Gambino ha avuto modo di presentare la storia di Caltanissetta e i progetti promossi per avvicinare la città all’Europa. Il gruppo degli studenti, accompagnato dalla coordinatrice del progetto dell’ITET Prof.ssa Rosaria Trombello, ha poi visitato palazzo del Carmine e il teatro Margherita. Gli ospiti hanno espresso vivo apprezzamento per la ricchezza storica ed architettonica dei luoghi visitati.



