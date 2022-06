Attualita 98

Progetti formativi con percorsi educativi al Comprensivo di Mazzarino: coinvolti 380 alunni

Il progetto è stato realizzato per contrastare la dispersione scolastica e il recupero delle competenze di base

Redazione

11 Giugno 2022 11:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/progetti-formativi-con-percorsi-educativi-al-comprensivo-di-mazzarino-coinvolti-380-alunni Copia Link Condividi Notizia

Si chiude l’anno scolastico e si fanno i consuntivi sulle varie attività svolte ed in particolar modo presso l’Istituto comprensivo di Mazzarino, retto dalla dirigente scolastica dott.ssa Adriana Quattrocchi, ha riscosso notevole successo l’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 inerente la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Il progetto finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e al recupero delle competenze di base, si è composto da 20 moduli ed ha visto impegnati 31 docenti e circa 380 alunni della scuola Primaria e Secondaria. Le attività hanno consentito ai ragazzi di poter recuperare lacune di Matematica, Italiano, Inglese nonché attività ludico-espressive, dal teatro allo sport, dalla pittura alla musica, dal laboratorio scientifico e di informatica al laboratorio di ecologia. Ecco alcuni dei lavori prodotti dai ragazzi durante le attività: alcuni cartelloni sono stati affissi alle pareti dei corridoi della scuola; è stato realizzato un murales nel cortile del plesso Capuana; piantumata un’area del plesso Madunnuzza; rappresentazione teatrale di genere brillante e di autori classici. Inoltre sono state realizzate attività sportive di giochi a squadra e un concerto corale. Il progetto è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica dott.ssa Adriana Quattrocchi, collaborata dalle insegnanti Rosangela Volpe, per la gestione della piattaforma informatica GPU e Valeria Concetta Iannì, in qualità di valutatore del progetto. Per la parte amministrativo/contabile è intervenuta la dirigente dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Giuseppa Scebba collaborata dal personale ATA.



Si chiude l'anno scolastico e si fanno i consuntivi sulle varie attività svolte ed in particolar modo presso l'Istituto comprensivo di Mazzarino, retto dalla dirigente scolastica dott.ssa Adriana Quattrocchi, ha riscosso notevole successo l'avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 inerente la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Il progetto finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e al recupero delle competenze di base, si è composto da 20 moduli ed ha visto impegnati 31 docenti e circa 380 alunni della scuola Primaria e Secondaria. Le attività hanno consentito ai ragazzi di poter recuperare lacune di Matematica, Italiano, Inglese nonché attività ludico-espressive, dal teatro allo sport, dalla pittura alla musica, dal laboratorio scientifico e di informatica al laboratorio di ecologia. Ecco alcuni dei lavori prodotti dai ragazzi durante le attività: alcuni cartelloni sono stati affissi alle pareti dei corridoi della scuola; è stato realizzato un murales nel cortile del plesso Capuana; piantumata un'area del plesso Madunnuzza; rappresentazione teatrale di genere brillante e di autori classici. Inoltre sono state realizzate attività sportive di giochi a squadra e un concerto corale. Il progetto è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica dott.ssa Adriana Quattrocchi, collaborata dalle insegnanti Rosangela Volpe, per la gestione della piattaforma informatica GPU e Valeria Concetta Iannì, in qualità di valutatore del progetto. Per la parte amministrativo/contabile è intervenuta la dirigente dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Giuseppa Scebba collaborata dal personale ATA.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare