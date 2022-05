Eventi 297

Profughi ucraini in Moldavia, Emergency Caltanissetta organizza escursione per donare ricavati

Appuntamento presso il Borgo Santa Rita per iniziare un trekking di 6 km che si concluderà con una degustazioni del Forno Santa Rita

Redazione

02 Maggio 2022 08:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/profughi-ucraini-in-moldavia-emergency-caltanissetta-organizza-escursione-per-donare-ricavati Copia Link Condividi Notizia

Centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra in Ucraina sono finora passate dalla Moldavia, il Paese più povero d’Europa. In maggioranza donne, anziani e moltissimi bambini. Sin dai primi giorni del conflitto il Paese si è messo immediatamente in moto, allestendo diversi Centri di accoglienza per offrire prima assistenza, cibo e cure e facilitando il transito verso gli altri Paesi in cui i profughi sono diretti. Inoltre, è il Paese che si trova più vicino alla città ucraina di Odessa, dove si teme un attacco su larga scala. Sulla base delle necessità che abbiamo riscontrato, e in collaborazione con le autorità sanitarie locali - scrive Emergency nella nota - da inizio aprile abbiamo iniziato a lavorare a Balti, la seconda città della Moldavia, dove sul nostro Politruck offriamo cure e assistenza psicologica ai profughi ospitati nel Centro di prima accoglienza. Attualmente si tratta di circa 200 persone, un numero che potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi giorni.

Emergency è presente con il Politruck, il piu' grande tra gli ambulatori mobili, con un team, composto da medico, infermiere, psicologo, mediatore culturale e logisti che garantiscono cure mediche di base, infermieristiche, supporto psicologico e orientamento ai servizi sul territorio alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Inner Sicily ha preso a cuore questo progetto ed insieme ai volontari del gruppo Emergency Di Caltanissetta ha organizzato un'escursione Domenica 8 Maggio. Appuntamento presso il Borgo Santa Rita per iniziare un trekking di 6 km che si concluderà con una degustazioni del Forno Santa Rita. Parte del ricavato sara' destinato al progetto Moldavia. Sarà presente un banchetto informativo.

Prenotazione obbligatoria cell. 3803119338. Posti limitati



Centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra in Ucraina sono finora passate dalla Moldavia, il Paese più povero d'Europa. In maggioranza donne, anziani e moltissimi bambini. Sin dai primi giorni del conflitto il Paese si è messo immediatamente in moto, allestendo diversi Centri di accoglienza per offrire prima assistenza, cibo e cure e facilitando il transito verso gli altri Paesi in cui i profughi sono diretti. Inoltre, è il Paese che si trova più vicino alla città ucraina di Odessa, dove si teme un attacco su larga scala. Sulla base delle necessità che abbiamo riscontrato, e in collaborazione con le autorità sanitarie locali - scrive Emergency nella nota - da inizio aprile abbiamo iniziato a lavorare a Balti, la seconda città della Moldavia, dove sul nostro Politruck offriamo cure e assistenza psicologica ai profughi ospitati nel Centro di prima accoglienza. Attualmente si tratta di circa 200 persone, un numero che potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi giorni. Emergency è presente con il Politruck, il piu' grande tra gli ambulatori mobili, con un team, composto da medico, infermiere, psicologo, mediatore culturale e logisti che garantiscono cure mediche di base, infermieristiche, supporto psicologico e orientamento ai servizi sul territorio alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Inner Sicily ha preso a cuore questo progetto ed insieme ai volontari del gruppo Emergency Di Caltanissetta ha organizzato un'escursione Domenica 8 Maggio. Appuntamento presso il Borgo Santa Rita per iniziare un trekking di 6 km che si concluderà con una degustazioni del Forno Santa Rita. Parte del ricavato sara' destinato al progetto Moldavia. Sarà presente un banchetto informativo.

Prenotazione obbligatoria cell. 3803119338. Posti limitati

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare