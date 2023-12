Cronaca 182

Professore rimprovera due giovani che scorrazzavano con lo scooter e viene picchiato

L'episodio si è registrato al liceo di Bagheria. Qualche settimana fa un fatto simile era accaduto sul corso Umberto

Redazione

Un professore del liceo Classico di Bagheria, è stato aggredito e preso a schiaffi da due giovani. E’ successo in via Dante nei pressi di un bar. Secondo il racconto di alcune persone presenti, due ragazzi erano sul marciapiedi, a bordo di un scooter che giravano indisturbati e che rischiavano d’investire i passanti. Alla scena ha assistito uno dei professori dell’istituto che ha invitato i due a scendere dal marciapiede.

Per tutta risposta i due hanno schiaffeggiato il professore che non ha reagito. Alcuni ragazzi lo avrebbero difeso. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Bagheria che ha identificato i due aggressori.

«Siamo vicini soprattutto all’uomo ed anche all’educatore - dichiarano i colleghi del professore - che aveva redarguito due giovani che percorrevano il marciapiede nei pressi della nostra succursale a bordo di un motorino ed è stato aggredito. Se non si interviene si rischia che la situazione ci sfugga di mano, pertanto invitiamo tutta la comunità a riflettere per riappropriarsi del ruolo pedagogico».

Qualche settimana fa un fatto simile era accaduto sul corso Umberto con un tenente dei vigili urbani schiaffeggiato da due giovani, sempre a bordo di un motore, che giravano indisturbati sul marciapiede.



