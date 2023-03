Cronaca 236

Professore di Partinico morto in Egitto: la Procura dispone l'estumulazione della salma

Il provvedimento per eseguire nuovi accertamenti è firmato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni

Redazione

La procura di Palermo ha disposto l'estumulazione della salma del professore Giuseppe Provenzano, morto a 57 anni in un incidente stradale avvenuto lo scorso primo dicembre ad Assuan, nel sud dell'Egitto. La vittima era docente ordinario di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali. E' deceduto nello scontro fra un pulmino, sul quale si trovava il professore di Partinico, e un camion, sulla strada che collega Assuan e Abu Simbel. Il provvedimento per eseguire nuovi accertamenti è firmato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni. Ad eseguire la consulenza tecnica sul corpo sarà il medico Giuseppe Davide Albano.

Verranno eseguite nuove analisi sul cadavere e una Tac. "La richiesta del Tribunale di Palermo di riesumare la salma del professore Provenzano - ha commentato Alessandro Palmigiano che assieme ai colleghi Lucio Savagnone e Giuseppe Pinella assistono la famiglia del docente - è un passo importante nella ricerca della verità su quanto avvenne quella notte. Stiamo collaborando con le autorità locali per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto e non escludiamo che la salma potrà darci qualche informazione in più sulle dinamiche dell'incidente". Il docente si trovava in Egitto per un progetto di ricerca. (ANSA)



