Cronaca 394

Processo Montante, l'ex direttore generale di Confindustria: "Linda Vancheri era una persona competente"

Marcella Panucci è stata sentita come teste nel corso dell'udienza del processo sul sistema Montante che si celebra a Caltanissetta

Rita Cinardi

“Conosco Linda Vancheri. L’ho conosciuta molti anni fa perché si occupava di legalità per Confindustria Sicilia e io seguivo anche questo tema”. Lo ha detto Marcella Panucci, attualmente capo di gabinetto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ed ex direttore generale di Confindustria, sentita come teste al maxiprocesso sul Sistema Montante che si celebra a Caltanissetta. Linda Vancheri, ex assessore regionale alle Attività Produttive è imputata per i reati di associazione a delinquere in concorso e corruzione. “Linda Vancheri era una dirigente – ha spiegato la teste rispondendo alle domande dell’avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Antonello Montante - Ricordo, anche se sono passati 8 anni e mi auguro di non sbagliare, che me la segnalò il presidente Squinzi come una persona con le competenze necessarie per il potenziamento di Confindustria. Prima di assumerla le ho fatto un colloquio ed oggettivamente aveva le competenze per ricoprire il ruolo”.



© Riproduzione riservata

