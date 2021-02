Sport 106

Pro Nissa, vittoria importante per la classifica: l'Agriplus Acireale battuto 5 a 2

a classifica sorride ma mai cullarsi sugli allori, testa bassa perché il campionato é ancora lungo

Redazione

14 Febbraio 2021 10:07

Vittoria doveva essere e vittoria è stata.Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, avanti nel punteggio con numerose occasioni fallite passando per il vantaggio ospite. In un tourbillon di emozioni c'è voluta la migliore Pro Nissa solo nella ripresa per poter ribaltare e portare a casa l'intera posta in palio. Rispetto alla gara contro il Città di Palermo qualcosa non ha funzionato per il verso giusto, è mancata la giusta aggressività e la pressione costante per tutto l'arco della gara anche se, bisogna ammettere, le conclusioni verso la porta ci sono sempre state ed anche tante. Le reti di Di Bartolo e le doppiette di Toledo e di Costa, di fatto hanno trascinato i compagni verso il meritato successo. La classifica sorride ma mai cullarsi sugli allori, testa bassa perché il campionato é ancora lungo. Vogliamo segnalare la sportività dei componenti della società Agriplus Acireale c5 che prima di fare ritorno a casa hanno ripulito lo spogliatoi come pochi fanno.

