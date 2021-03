Sport 86

Pro Nissa, vittoria del Mascalucia a Caltanissetta: sconfitta che non pregiudica il campionato

Rammaricati per l'esito finale ma che non mette a rischio una salvezza raggiunta in largo anticipo e con un divario netto sulle dirette concorrenti

Redazione

28 Marzo 2021 11:51

Il Mascalucia supera la Pro Nissa e fa bottino pieno al PalaMilan.I nisseni privi di Toledo concedono fin troppo agli ospiti che approfittano delle disattenzioni per portarsi avanti nel punteggio già nel primo tempo. Vani gli attacchi sotto porta, tra pali e traverse e le super parate del portiere, con il passare dei muniti diventa sempre più complicata la rimonta. Nella ripresa un vero e proprio blackout iniziale consente agli avversari di allungare nel punteggio e di mettere al sicuro il risultato finale.

Tardiva la reazione che permette soltanto di accorciare il passivo sul 6 a 3. Rammaricati per l'esito finale, ma che non pregiudica per nulla l'ottimo campionato e una salvezza raggiunta in largo anticipo e con un divario netto sulle dirette concorrenti. Adesso arriva la lunga pausa per recuperare energie, in vista dell'ultima giornata di campionato che ci vedrà ancora in casa contro la capolista Catanzaro. Sarà una festa per lo sport e per il futsal ma vorremmo festeggiare con una grande prestazione per chiudere in bellezza la fine della stagione.



