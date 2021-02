Sport 109

Pro Nissa, un pari che sa di beffa per i ragazzi di mister Rizza: i tre punti sfumano a pochi secondi dalla fine

Quando tutto sembrava andare per il verso giusto arriva il gol del pareggio a 40 secondi dal fischio della sirena

Redazione

10 Febbraio 2021 12:03

La Pro Nissa ottiene un pari nel recupero di campionato contro i rosanero del Città di Palermo c5. Il risultato di 2 a 2, per quello che si è visto nell'arco della gara ha il sapore di una beffa per i ragazzi di mister Rizza. Bene l'approccio con una puntuale ed efficace pressione in ogni zona del campo che fa il paio alle buone trame offensive anche su situazioni di palla inattiva. Insomma un gara quasi perfetta se non fosse per gli unici due errori dettati dalla stanchezza e da un pizzico di leggerezza che sono costate le reti per i palermitani. Sotto nel punteggio nel primo tempo si è avuta però la netta sensazione che il roster nisseno poteva in qualsiasi momento ribaltare l'inerzia della contesa. Numerose le occasioni sotto porta e i due legni colpiti che non hanno di fatto premiato lo sforzo profuso da Mosca e compagni. Nella ripresa il copione cambia ed in modo perentorio, gol del pari con Colore e rete del vantaggio con Lo Bongiorno. Ma quando tutto sembrava andare per il verso giusto arriva il gol del pareggio a 40 secondi dal fischio della sirena. Il rammarico a fine partita è evidente nel volto di chi ha lottato in campo, per una vittoria alla portata e che nel computo delle occasioni e della gestione della gara era decisamente più che meritata. Un punto che comunque muove la classifica e che da soprattutto la giusta consapevolezza del valore di questa squadra che seppur con alti e bassi ha sempre provato con formazioni di alta classifica a giocarsela a viso aperto. Bisogna fare tesoro di questa prestazione per proseguire quel percorso di crescita che siamo certi porterà delle belle soddisfazioni da qui sino alla fine del campionato.

