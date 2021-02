Sport 182

Pro Nissa, trasferta impegnativa e insidiosa: ad attenderla c'è la vice capolista del torneo

I favori del pronostico osservando la classifica, sembrano nettamente a favore dei padroni di casa ma tra i giallorossi c'è la giusta concetrazione

Redazione

06 Febbraio 2021 09:45

Questo pomeriggio con fischio d'inizio alle 18 la Pro Nissa sarà di scena nel gommato di Lazzaro (Rc) al cospetto della vice capolista del girone la Futura C5. I favori del pronostico osservando la classifica, sembrano nettamente a favore dei padroni di casa ma in casa giallorossa c'è la giusta concentrazione per provare a dare un brutto dispiacere agli avversari. Bisogna approcciare bene la gara, senza distrazioni conoscendo i punti di forza e di debolezza degli avversari nel tentativo di portare a casa un risultato positivo. Una cosa è certa non sarà per noi una gita fuori porta o una gara semplicemente transitoria, si vuole fare bene e quale migliore occasione contro una formazione di assoluto richiamo. Tutti abili arruolati per mister Rizza per la trasferta calabrese. Partenza da Caltanissetta per le 11.30; la diretta della partita sarà trasmessa sul nostro canale Facebook.

Questo pomeriggio con fischio d'inizio alle 18 la Pro Nissa sarà di scena nel gommato di Lazzaro (Rc) al cospetto della vice capolista del girone la Futura C5. I favori del pronostico osservando la classifica, sembrano nettamente a favore dei padroni di casa ma in casa giallorossa c'è la giusta concentrazione per provare a dare un brutto dispiacere agli avversari. Bisogna approcciare bene la gara, senza distrazioni conoscendo i punti di forza e di debolezza degli avversari nel tentativo di portare a casa un risultato positivo. Una cosa è certa non sarà per noi una gita fuori porta o una gara semplicemente transitoria, si vuole fare bene e quale migliore occasione contro una formazione di assoluto richiamo. Tutti abili arruolati per mister Rizza per la trasferta calabrese. Partenza da Caltanissetta per le 11.30; la diretta della partita sarà trasmessa sul nostro canale Facebook.

News Successiva Albaverde Volley, prima sconfitta stagionale: la squadra nissena si piega al Nigithor Santo Stefano di Camastra

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare