Sport 116

Pro Nissa, termina in parità la sfida contro l'Agriplus Acireale. Sabato sfida a Caltanissetta

Adesso testa alla sfida casalinga di sabato contro l'Atl. Canicattì, sarà un derby sentito che sfugge ad ogni pronostico e che può riservare sorprese

Redazione

11 Marzo 2021 18:27

Una Pro Nissa dai due volti volti, che esce con un pari dal parquet dell'Agriplus Acireale c5. Un primo tempo giocato alla perfezione che consente ai ragazzi guidati da mister Rizza di passare meritatamente per due volte avanti grazie alla doppietta di Toledo. Nella ripresa esce fuori la formazione acese che mette in campo un atteggiamento diverso nel tentativo di raddrizzare il punteggio. Sorpresi e forse sicuri di avere già la gara in tasca, iniziano a riaffiorare gli errori e le impressioni permettendo ai padroni di casa di pareggiare sul 2 a 2. Da segnalare la parata prodigiosa su tiro libero del nostro portiere Di Proeitto che salva il risultato finale. Rimane il rammarico per avere perso l'opportunità di portare a casa l'intera posta in palio, ma é sempre un buon punto in un campo ostico per tutti. Adesso testa alla sfida casalinga di sabato contro l'Atl. Canicattì, sarà un derby sentito che sfugge ad ogni pronostico e che può riservare sorprese.



Una Pro Nissa dai due volti volti, che esce con un pari dal parquet dell'Agriplus Acireale c5. Un primo tempo giocato alla perfezione che consente ai ragazzi guidati da mister Rizza di passare meritatamente per due volte avanti grazie alla doppietta di Toledo. Nella ripresa esce fuori la formazione acese che mette in campo un atteggiamento diverso nel tentativo di raddrizzare il punteggio. Sorpresi e forse sicuri di avere già la gara in tasca, iniziano a riaffiorare gli errori e le impressioni permettendo ai padroni di casa di pareggiare sul 2 a 2. Da segnalare la parata prodigiosa su tiro libero del nostro portiere Di Proeitto che salva il risultato finale. Rimane il rammarico per avere perso l'opportunità di portare a casa l'intera posta in palio, ma é sempre un buon punto in un campo ostico per tutti. Adesso testa alla sfida casalinga di sabato contro l'Atl. Canicattì, sarà un derby sentito che sfugge ad ogni pronostico e che può riservare sorprese.

Ti potrebbero interessare