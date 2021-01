Sport 35

Pro Nissa, stasera si gioca il recupero di campionato. A Caltanissetta arriva la Megara Augusta

Una gara che nasconde parecchie insidie, soprattutto perché gli avversari dopo lo scivolone di sabato cercheranno di riscattare la prova poco convincente

Redazione

12 Gennaio 2021 15:05

Dopo la gara di sabato, che ha dato segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento, i giallorossi sono pronti per la gara di stasera valevole nel recupero di campionato. A fare visita ai nisseni la terza forza del girone la Megara Augusta. Una gara che nasconde parecchie insidie lo sappiamo, soprattutto perché gli avversari dopo lo scivolone di sabato cercheranno di riscattare la prova poco convincente. Ci sono dunque reali motivazioni per entrambe le compagini, che si sfideranno a viso aperto e senza condiziomenti di classifica. Noi siamo pronti per un'altra battaglia; fischio d'inizio fissato per le 20 con diretta social sulla nostra pagina ufficiale Facebook a cura di Radio Futura con la telecronaca affidata a Salvatore Dierna e Francesco Guerra.

