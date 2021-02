Sport 190

Pro Nissa Futsal, ad Augusta si interrompe la striscia di risultati positivi: martedì ancora in campo

La gara contro i padroni di casa del Megara Augusta ha evidenziato i problemi spesso palesati nel corso della stagione

Redazione

21 Febbraio 2021 11:21

Si interrompe la mini striscia di risultati utili consecutivi, dopo il pari contro il Città di Palermo e la vittoria contro l'Agriplus Acireale, arriva la battuta d'arresto per i ragazzi di mister Rizza. La gara contro i padroni di casa del Megara Augusta ha evidenziato i problemi spesso palesati nel corso della stagione.Troppi errori spesso banali dettati dalla scarsa attenzione e dalla poca pressione sull'avversario. Avversario che soprattutto nella ripresa ha trovato la strada spianata verso il successo finale. Troppi alti e bassi che spesso vanificano la mole di gioco e le occasioni sotto porta. Gara da archiviare al più presto, bisogna riscattare la sconfitta; quale migliore occasione nel recupero di martedì, sempre in trasferta, contro una formazione ben organizzata e con ottime individualità come quella dell' Atl. Canicattì C5. I nisseni potranno contare sul recupero di Toledo che con la sua qualità e la sua visione di gioco può dare una grossa mano a Mosca e compagni. #forzapronissa #campionatoseriebfutsal #unitisivince

Si interrompe la mini striscia di risultati utili consecutivi, dopo il pari contro il Città di Palermo e la vittoria contro l'Agriplus Acireale, arriva la battuta d'arresto per i ragazzi di mister Rizza. La gara contro i padroni di casa del Megara Augusta ha evidenziato i problemi spesso palesati nel corso della stagione.Troppi errori spesso banali dettati dalla scarsa attenzione e dalla poca pressione sull'avversario. Avversario che soprattutto nella ripresa ha trovato la strada spianata verso il successo finale. Troppi alti e bassi che spesso vanificano la mole di gioco e le occasioni sotto porta. Gara da archiviare al più presto, bisogna riscattare la sconfitta; quale migliore occasione nel recupero di martedì, sempre in trasferta, contro una formazione ben organizzata e con ottime individualità come quella dell' Atl. Canicattì C5. I nisseni potranno contare sul recupero di Toledo che con la sua qualità e la sua visione di gioco può dare una grossa mano a Mosca e compagni. #forzapronissa #campionatoseriebfutsal #unitisivince

News Successiva Albaverde Caltanissetta, ritorno tra le mura amiche: atteso al PalaCannizzaro il Caffè Trinca Palermo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare