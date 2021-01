Sport 385

Pro Nissa, arrivano altri rinforzi: ritorna l'italo-brasiliano Micael Eduardo Lò Bongiorno

L'Italo Brasiliano approdato in Italia con la maglia della Pro Nissa, nella stagione 2017/2018, disputò il campionato di C2 mettendosi in mostra da protagonista

Redazione

14 Gennaio 2021 17:19

Si tratta di un gradito ritorno in casa Pro Nissa, per il laterale offensivo classe '94 Micael Eduardo Ló Bongiorno. L'Italo Brasiliano approdato in Italia con la maglia della Pro Nissa, nella stagione 2017/2018, disputò il campionato di C2 mettendosi in mostra da protagonista nelle promozione in C1. In quella stagione fu il cannoniere di tutti i 4 gironi siciliani della C2, con oltre 50 reti realizzate. Sempre in quella stagione fu eletto nell'Oscar Siciliano C5 come migliore giocatore della categoria.Nella successiva stagione 2018/2019, sempre con la maglia giallorossa in C1, contribuì alla promozione in serie B e alla vittoria della Coppa Italia regionale. L'anno successivo con l'Atlante Grosseto a causa di un infortunio dovette rientrare in Brasile per le cure mediche necessarie. Quest'anno al rientro in Italia ha iniziato la stagione sempre in serie B con l'AP C5 facendo vedere ottimi progressi sia sul piano del gioco che in quello atletico. Adesso Micael ritorna a casa e con grandi motivazioni, siamo certi che saprà farsi apprezzare dal resto dei compagni per le sue spiccate qualità umane e tecniche. Bentornato Micael!

Si tratta di un gradito ritorno in casa Pro Nissa, per il laterale offensivo classe '94 Micael Eduardo Ló Bongiorno. L'Italo Brasiliano approdato in Italia con la maglia della Pro Nissa, nella stagione 2017/2018, disputò il campionato di C2 mettendosi in mostra da protagonista nelle promozione in C1. In quella stagione fu il cannoniere di tutti i 4 gironi siciliani della C2, con oltre 50 reti realizzate. Sempre in quella stagione fu eletto nell'Oscar Siciliano C5 come migliore giocatore della categoria.Nella successiva stagione 2018/2019, sempre con la maglia giallorossa in C1, contribuì alla promozione in serie B e alla vittoria della Coppa Italia regionale. L'anno successivo con l'Atlante Grosseto a causa di un infortunio dovette rientrare in Brasile per le cure mediche necessarie. Quest'anno al rientro in Italia ha iniziato la stagione sempre in serie B con l'AP C5 facendo vedere ottimi progressi sia sul piano del gioco che in quello atletico. Adesso Micael ritorna a casa e con grandi motivazioni, siamo certi che saprà farsi apprezzare dal resto dei compagni per le sue spiccate qualità umane e tecniche. Bentornato Micael!

News Successiva Pro Nissa, stasera si gioca il recupero di campionato. A Caltanissetta arriva la Megara Augusta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare