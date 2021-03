Sport 102

Pro Nissa ad un passo dal bis. Il pari contro l'Atletico Canicattì vale oro per la classifica

Grande soddisfazione a fine gara nei volti dei ragazzi, che hanno giocato con grande determinazione

Redazione

14 Marzo 2021 11:21

Con una grande prova di carattere la Pro Nissa arriva ad un passo dal concedere il "bis" nel doppio confronto contro l'Atl. Canicattì. Dopo la vittoria di qualche settimana fa in casa dei biancorossi, Mosca e compagni vanno vicinissimi al successo mettendo in seria apprensione l'esperta formazione agrigentina. Nisseni che passano sotto con una prodezza dell'ex capitano Marino, riescono a ribaltare il punteggio portandosi avanti nella ripresa a pochi minuti dal fischio finale delle sirena. Una disattenzione, in una ripartenza evitabilissima, costa il pari ospite.

Grande soddisfazione a fine gara nei volti dei nostri ragazzi, che hanno dato tutto sul campo, e dei dirigenti presenti in tribuna; un successo alla portata svanito ad una manciata di minuti e che poteva dare il giusto premio ad una prestazione di livello contro una big del girone. Un punto comunque importantissimo e che vale oro perché in ottica della classifica ci mette nelle condizioni di vedere le restanti gare sotto una prospettiva certamente diversa e senza eccessive pressioni. Ma i ragazzi non sono per nulla appagati bisogna proseguire su questa strada perché vogliamo continuare a stupire.



Con una grande prova di carattere la Pro Nissa arriva ad un passo dal concedere il "bis" nel doppio confronto contro l'Atl. Canicattì. Dopo la vittoria di qualche settimana fa in casa dei biancorossi, Mosca e compagni vanno vicinissimi al successo mettendo in seria apprensione l'esperta formazione agrigentina. Nisseni che passano sotto con una prodezza dell'ex capitano Marino, riescono a ribaltare il punteggio portandosi avanti nella ripresa a pochi minuti dal fischio finale delle sirena. Una disattenzione, in una ripartenza evitabilissima, costa il pari ospite. Grande soddisfazione a fine gara nei volti dei nostri ragazzi, che hanno dato tutto sul campo, e dei dirigenti presenti in tribuna; un successo alla portata svanito ad una manciata di minuti e che poteva dare il giusto premio ad una prestazione di livello contro una big del girone. Un punto comunque importantissimo e che vale oro perché in ottica della classifica ci mette nelle condizioni di vedere le restanti gare sotto una prospettiva certamente diversa e senza eccessive pressioni. Ma i ragazzi non sono per nulla appagati bisogna proseguire su questa strada perché vogliamo continuare a stupire.

Ti potrebbero interessare