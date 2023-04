Eventi 197

Pro Loco Niscemi: sessant'anni di attività con "Impara dal passato, vivi nel presente, spera nel futuro"

L'appuntamento è fissato per il 23 aprile alle 15,00, presso la Biblioteca Comunale "Mario Gori"

Redazione

Niscemi: il 23 Aprile 2023 alle 15.00, presso la Biblioteca Comunale “Mario Gori” in via IV Novembre 4, l’associazione Pro Loco Niscemi Aps terrà la conferenza celebrativa del suo 60esimo anniversario. L'evento vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo politico, culturale e associativo. La conferenza sarà presentata dalla dott.ssa Cristina Disca e vedrà i saluti di autorità quali il Sindaco del Comune di Niscemi l'avv. Massimiliano Valentino Conti, l'Assessore alla Cultura dott.ssa Marianna Avila, il Presidente Nazionale UNPLI Antonino La Spina, il Presidente Provinciale UNPLI Caltanissetta Loreto Ognibene.

La conferenza proseguirà con l’intervento del segretario della Pro Loco Niscemi APS prof. Gaetano Buccheri e del Presidente Pro Loco Niscemi APS dott. Marco Spinello. All'interno della conferenza, verrà presentata la mostra fotografica legata al sessantesimo, curata dalla dott.ssa Erika Allia e dal fotografo Filippo Distefano, che attraverso le immagini ci condurrà in un viaggio alla scoperta della storia e dei momenti più significativi della Pro Loco Niscemi APS.

La mostra, che vedrà il vernissage alla fine della conferenza, si terrà dal 23 al 30 aprile 2023 nella sala mostre della Biblioteca Comunale “Mario Gori” e sarà visitabile nei giorni feriali dalle 16.00 alle 18.00 e nei festivi e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Durante l'evento, verrà presentato il nuovo logo dei 60 anni dell'associazione. A conclusione della conferenza, si terrà una cerimonia di taglio della torta per festeggiare il 60esimo anniversario della Pro Loco Niscemi APS.



