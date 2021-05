Attualita 336

Pro Loco Caltanissetta, termina la presidenza di Giuseppe D'Antona. Tanti gli eventi organizzati

Dalla settimana Moncadiana alla Fico Eataly Word di Bologna all'apertura dell'InfoPoint, l'impegno di D'Antona al servizio della promozione turistica nissena

Redazione

11 Maggio 2021 08:21

Termina la presidenza di Giuseppe D’Antona alla Pro Loco di Caltanissetta, al suo secondo mandato. Sono stati 8 anni di encomiabile impegno e di grandi successi, dediti alla promozione culturale e turistica di Caltanissetta anche a livello internazionale. Si citano alcuni tra gli eventi più importanti che ha visto protagonista la Pro Loco di Caltanissetta e la città stessa:

- Settimana Moncadiana, ultimo grande evento a Caltanissetta prima della pandemia, che ha visto protagonista Donna Luisa Moncada in occasione del 400esimo anniversario dalla morte, evento promosso anche dal Settore Giovani della Pro Loco, con la collaborazione di tanti importanti soggetti;

- FICO Eataly World di Bologna, il parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo, in collaborazione con uno@uno, che ha visto, nel 2018, Caltanissetta protagonista per un intero giorno, mettendo in mostra le tradizioni e i sapori della terra nissena;

- Apertura dell’InfoPoint (ex circolo dei nobili), in collaborazione con l’UNPLI, il GAL Terre del Nisseno e il Comune di Caltanissetta, punto IAT di fondamentale importanza per la città, che registra la presenza dei numerosi turisti che visitano Caltanissetta, che grazie al lavoro dei volontari del Servizio Civile Universale, rende migliore il soggiorno fornendo tutto il materiale possibile sulla città e dintorni.

Non vanno dimenticati i numerosi eventi fatti all’interno dei locali, dalle mostre alle presentazioni di libri e convegni;

- Festa del Redentore, tradizione persa ma ripresa negli ultimi anni, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini; - Vara dell’Ultima Cena all’Expo di Milano nel 2015, che ha visto la Pro Loco partner di tale importantissimo evento, con la presenza di migliaia di visitatori ogni giorno;

- Evento Taste&Win, in collaborazione con uno@uno e tanti specialisti del settore turistico, nato in occasione dell’Expo di Milano. Con grande impegno si è promossa Caltanissetta e la Sicilia, mettendo in palio soggiorni in tutta la regione. Ha coinvolto più di 10.000 partecipanti in tutto il mondo;

- Premio innovazione SMAU 2016, assegnato grazie al lavoro di comunicazione e pubblicità svolto all’EXPO di Milano 2015 con l’evento Taste, Selfie & Win Sicily. - Collaborazioni e partenariati con numerosi soggetti, quali Regione Sicilia, Fondazione Federico II, Università degli Studi di Palermo, OADI (Osservatorio per le Arti Decorative in Italia), Comune di Caltanissetta, Istituto Superiore di Studi Musicali V.Bellini;

- Intitolazione della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada, riconoscendo importanza al nobile palazzo e al Museo di Michele Tripisciano, illustre artista nisseno conosciuto in tutta Europa. Non vanno di certo dimenticate le collaborazioni nate in città, con le tante associazioni presenti nel territorio nisseno, le scuole e gli studenti di ogni età, commercianti e imprenditori. Durante la Presidenza di D’Antona, la Pro Loco è sempre stata attenta a valorizzare le bellezze locali senza mai dimenticare gli artisti nisseni che ogni giorno si impegnano nel loro lavoro e nella promozione culturale e turistica. Anche le amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni hanno sempre voluto presente la Pro Loco come partner nella realizzazione e promozione degli eventi a Caltanissetta, riconoscendo l’importanza dell’associazione.

Di grande rilievo, inoltre, è stato il ruolo assunto dalla Pro Loco nell'ambito della promozione e pubblicizzazione degli eventi della Settimana Santa nissena, da ultimo attuata mediante la creazione e gestione di un apposito sito on line, operato in aperta e costante sinergia con le varie associazioni di riferimento. Ed in particolare, non può trascurarsi lo stretto legame instaurato negli anni con la Real Maestranza, come testimoniato dalla presenza agli eventi di maggiore rilevanza del Presidente della Pro Loco. I soci tutti, i membri del direttivo e i collaboratori della Pro Loco ringraziano sentitamente il Presidente uscente Giuseppe D’Antona per l’impegno profuso nell’attività di promozione dell’associazione e della città e per aver assunto il ruolo di guida affettuosa e sempre presente nei confronti di tutti coloro, giovani e meno giovani, hanno svolto le proprie attività all’interno dell’associazione. Entro maggio la Pro Loco di Caltanissetta riunirà i propri soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



