Attualita 504

Pro Loco Caltanissetta, successo per il primo incontro di formazione dei giovani del Servizio Civile Universale dell'Unpli

L'evento è stato organizzato con l'obiettivo di fornire loro le competenze, le conoscenze e l'ispirazione necessarie per avere un impatto positivo sulle loro comunità e sulla società

Redazione

08 Ottobre 2023 09:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pro-loco-caltanissetta-successo-per-il-primo-incontro-di-formazione-dei-giovani-del-servizio-civile-universale-dellunpli Copia Link Condividi Notizia

Si è svolto con grande successo il primo incontro di formazione dei giovani volontari del Servizio Civile Universale dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), un importante passo avanti per questi ragazzi impegnati nel contribuire al cambiamento positivo nelle comunità in cui vivono. L'evento, che ha avuto luogo presso il Centro Polivalente Culturale “Michele Abbate” di Caltanissetta, ha rappresentato un momento di crescita, apprendimento e ispirazione per i giovani coinvolti. L'incontro di formazione ha riunito un gruppo eclettico di giovani provenienti dalla provincia nissena e con differenti passioni, ma uniti da un obiettivo comune: il desiderio di fare la differenza nel proprio territorio d’appartenenza.

L'evento è stato organizzato con l'obiettivo di fornire loro le competenze, le conoscenze e l'ispirazione necessarie per avere un impatto positivo sulle loro comunità e sulla società nel suo complesso, grazie alla partecipazione e all’organizzazione degli eventi promossi dalle singole Pro Loco. Erano presenti i volontari delle Pro Loco di Caltanissetta, Vallelunga, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera e Villalba. Durante l'incontro, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare relatori esperti in vari settori, tra cui volontariato, impegno civico, beni culturali, sostenibilità ambientale e comunicazione.

I relatori hanno condiviso le loro esperienze, ispirando i giovani a perseguire i propri obiettivi e a lavorare per il bene comune. Hanno preso la parola il Presidente Comitato Provinciale Caltanissetta e Presidente della Pro Loco di Vallelunga Loreto Ognibene, il Consigliere Comitato Provinciale Caltanissetta e Presidente della Pro Loco di Caltanissetta APS Luca Miccichè, l’avv. Valentina Curione e il prof. Salvatore Licata. Inoltre, i partecipanti hanno preso parte a sessioni di formazione interattive, in cui hanno acquisito competenze pratiche, come la gestione del progetto, la salvaguardia dei beni culturali e la comunicazione efficace. Queste competenze saranno fondamentali per loro mentre intraprendono i loro progetti di servizio civile nei prossimi mesi. L'evento ha anche offerto l'opportunità di costruire reti e connessioni significative tra i giovani partecipanti, incoraggiandoli a collaborare e a sostenersi reciprocamente durante il loro percorso di servizio civile.



Si è svolto con grande successo il primo incontro di formazione dei giovani volontari del Servizio Civile Universale dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), un importante passo avanti per questi ragazzi impegnati nel contribuire al cambiamento positivo nelle comunità in cui vivono. L'evento, che ha avuto luogo presso il Centro Polivalente Culturale "Michele Abbate" di Caltanissetta, ha rappresentato un momento di crescita, apprendimento e ispirazione per i giovani coinvolti. L'incontro di formazione ha riunito un gruppo eclettico di giovani provenienti dalla provincia nissena e con differenti passioni, ma uniti da un obiettivo comune: il desiderio di fare la differenza nel proprio territorio d'appartenenza. L'evento è stato organizzato con l'obiettivo di fornire loro le competenze, le conoscenze e l'ispirazione necessarie per avere un impatto positivo sulle loro comunità e sulla società nel suo complesso, grazie alla partecipazione e all'organizzazione degli eventi promossi dalle singole Pro Loco. Erano presenti i volontari delle Pro Loco di Caltanissetta, Vallelunga, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera e Villalba. Durante l'incontro, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare relatori esperti in vari settori, tra cui volontariato, impegno civico, beni culturali, sostenibilità ambientale e comunicazione. I relatori hanno condiviso le loro esperienze, ispirando i giovani a perseguire i propri obiettivi e a lavorare per il bene comune. Hanno preso la parola il Presidente Comitato Provinciale Caltanissetta e Presidente della Pro Loco di Vallelunga Loreto Ognibene, il Consigliere Comitato Provinciale Caltanissetta e Presidente della Pro Loco di Caltanissetta APS Luca Miccichè, l'avv. Valentina Curione e il prof. Salvatore Licata. Inoltre, i partecipanti hanno preso parte a sessioni di formazione interattive, in cui hanno acquisito competenze pratiche, come la gestione del progetto, la salvaguardia dei beni culturali e la comunicazione efficace. Queste competenze saranno fondamentali per loro mentre intraprendono i loro progetti di servizio civile nei prossimi mesi. L'evento ha anche offerto l'opportunità di costruire reti e connessioni significative tra i giovani partecipanti, incoraggiandoli a collaborare e a sostenersi reciprocamente durante il loro percorso di servizio civile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare