Attualita 773

Primo bambino nato con il Dna da tre persone: la tecnologia è progettata per impedire ai bambini di nascere con mutazioni mortali

Il bambino è stato creato attraverso una procedura in vitro nota come donazione mitocondriale

Redazione

10 Maggio 2023 18:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/primo-bambino-nato-con-il-dna-da-tre-persone-la-tecnologia-e-progettata-per-impedire-ai-bambini-di-nascere-con-mutazioni-mortali Copia Link Condividi Notizia

Quando una persona viene concepita, il suo genoma (DNA) è costituito per il 50% da ciascuno dei suoi genitori. Ciò deriva dalla fusione di sperma e ovulo. Questo per quanto riguarda il corso della natura. Questa regola è stata infranta per la prima volta in Gran Bretagna. Lì, il primo bambino britannico è stato concepito con il DNA di tre persone. Il bambino è stato creato attraverso una procedura in vitro nota come donazione mitocondriale. Consiste nel prelevare il nucleo di un uovo dalla madre che contiene il suo DNA e trapiantarlo in un ovulo donatore a cui è stato rimosso il nucleo ma che contiene il DNA mitocondriale sano del donatore. In questo modo, vengono creati embrioni IVF privi di mutazioni dannose portate dalle loro madri e suscettibili di essere trasmessi ai loro figli.

A differenza del DNA normale, che contiene le informazioni genetiche che ci rendono ciò che siamo, il DNA mitocondriale fornisce l'energia per la cellula e può essere paragonato a una batteria. Molti scienziati del settore insistono sul fatto che il termine "bambino con tre genitori" è impreciso per questo motivo, dal momento che il 99,9% del DNA proviene ancora da due persone. Lo 0,7% proviene dal terzo donatore. La tecnica rivoluzionaria è un tentativo di impedire ai bambini di nascere con devastanti malattie mitocondriali. Le malattie mitocondriali sono incurabili e possono essere fatali entro pochi giorni o addirittura ore dopo la nascita.

Alcune famiglie hanno già perso diversi bambini e vedono questa tecnica come l'unico modo per avere un figlio sano. I mitocondri difettosi possono essere ereditati solo dalla madre. Il concepimento naturale è quindi spesso un rischio per le donne affette. Alcuni bambini possono nascere sani perché ereditano solo una piccola parte dei mitocondri mutati. Ma altri possono ereditare molto di più e sviluppare malattie gravi, progressive e spesso fatali. Circa un bambino su 6.000, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è affetto da disturbi mitocondriali come danni cerebrali, atrofia muscolare, insufficienza cardiaca e cecità. La donazione mitocondriale è legale nel Regno Unito dal 2015.



Quando una persona viene concepita, il suo genoma (DNA) è costituito per il 50% da ciascuno dei suoi genitori. Ciò deriva dalla fusione di sperma e ovulo. Questo per quanto riguarda il corso della natura. Questa regola è stata infranta per la prima volta in Gran Bretagna. Lì, il primo bambino britannico è stato concepito con il DNA di tre persone. Il bambino è stato creato attraverso una procedura in vitro nota come donazione mitocondriale. Consiste nel prelevare il nucleo di un uovo dalla madre che contiene il suo DNA e trapiantarlo in un ovulo donatore a cui è stato rimosso il nucleo ma che contiene il DNA mitocondriale sano del donatore. In questo modo, vengono creati embrioni IVF privi di mutazioni dannose portate dalle loro madri e suscettibili di essere trasmessi ai loro figli. A differenza del DNA normale, che contiene le informazioni genetiche che ci rendono ciò che siamo, il DNA mitocondriale fornisce l'energia per la cellula e può essere paragonato a una batteria. Molti scienziati del settore insistono sul fatto che il termine "bambino con tre genitori" è impreciso per questo motivo, dal momento che il 99,9% del DNA proviene ancora da due persone. Lo 0,7% proviene dal terzo donatore. La tecnica rivoluzionaria è un tentativo di impedire ai bambini di nascere con devastanti malattie mitocondriali. Le malattie mitocondriali sono incurabili e possono essere fatali entro pochi giorni o addirittura ore dopo la nascita. Alcune famiglie hanno già perso diversi bambini e vedono questa tecnica come l'unico modo per avere un figlio sano. I mitocondri difettosi possono essere ereditati solo dalla madre. Il concepimento naturale è quindi spesso un rischio per le donne affette. Alcuni bambini possono nascere sani perché ereditano solo una piccola parte dei mitocondri mutati. Ma altri possono ereditare molto di più e sviluppare malattie gravi, progressive e spesso fatali. Circa un bambino su 6.000, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", è affetto da disturbi mitocondriali come danni cerebrali, atrofia muscolare, insufficienza cardiaca e cecità. La donazione mitocondriale è legale nel Regno Unito dal 2015.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare