Politica 359

Primavera delle Idee: anche a Caltanissetta l'iniziativa di Italia Viva

La gran parte delle proposte, riguardano le criticità delle aeree interne della Sicilia e di Caltanissetta in modo particolare

Redazione

19 Giugno 2021 08:14

L’iniziativa di Italia Viva che mira a raccogliere in ogni parte d’Italia utili proposte dei cittadini si è tenuta anche a Caltanissetta con la partecipazione del senatore Davide Faraone, capogruppo al Senato. La gran parte delle proposte, riguardano le criticità delle aeree interne della Sicilia e di Caltanissetta in modo particolare. A questo proposito il senatore Faraone ha sottolineato come la nostra città, debba essere protagonista con proposte e propri progetti nell’ambito dei finanziamenti previsti dalle misure del governo nazionale a beneficio dei comuni con una popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti tra cui rientra Caltanissetta.

Gli esponenti locali del partito, si sono impegnati a coinvolgere quanto più possibile tecnici, personalità del mondo culturale e sociale, comitati di quartiere, singoli cittadini per la elaborazione di progetti utili per il futuro a disegnare e prospettare un futuro migliore .

Segreteria cittadina di Italia Viva



L'iniziativa di Italia Viva che mira a raccogliere in ogni parte d'Italia utili proposte dei cittadini si è tenuta anche a Caltanissetta con la partecipazione del senatore Davide Faraone, capogruppo al Senato. La gran parte delle proposte, riguardano le criticità delle aeree interne della Sicilia e di Caltanissetta in modo particolare. A questo proposito il senatore Faraone ha sottolineato come la nostra città, debba essere protagonista con proposte e propri progetti nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle misure del governo nazionale a beneficio dei comuni con una popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti tra cui rientra Caltanissetta. Gli esponenti locali del partito, si sono impegnati a coinvolgere quanto più possibile tecnici, personalità del mondo culturale e sociale, comitati di quartiere, singoli cittadini per la elaborazione di progetti utili per il futuro a disegnare e prospettare un futuro migliore . Segreteria cittadina di Italia Viva

Ti potrebbero interessare