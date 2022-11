Salute 1582

Primari che vanno via dal Sant'Elia e Medicina Nucleare ancora ferma: il sindaco Gambino chiede incontro all'assessore regionale alla Salute

Il primo cittadino non ci sta: "Adesso basta, noi sindaci vogliarmo risposte subito"

Redazione

La politica scende in campo a tutela della salute pubblica mentre si registra la fuga dagli ospedali della provincia. "Nella giornata di ieri - spiega il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino - il comitato consultivo dell’Asp, comunicava le proprie dimissioni ora sospese in attesa che si riapra il dialogo con la direzione strategica dell’Asp. Oggi si apprende di nuove dimissioni da parte del Primario di urologia dell’ospedale Sant’Elia dott. Luca Spinnato, che seguono alle dimissioni avvenute in precedenza di Giuseppe Petrantoni (ortopedia Sant’Elia Caltanissetta ), Maurizio Caponera (centro trasfusionale Sant’Elia Caltanissetta), Antonino Tirró (chirurgia Vittorio Emanuele di Gela), Giuseppe Nibali (neurologia Vittorio Emanuele Gela) e Raffaele Alessandrello (neuro chirurgia Sant’Elia Caltanissetta)".

Il primo cittadino di Caltanissetta evidenzia anche che la medicina nucleare all'ospedale Sant'Elia non è stata ancora riaperta. "Per sopperire alle gravissime criticità che pregiudicano il funzionamento delle strutture sanitarie in provincia - spiega il sindaco - considerato che alle legittime richieste dei sindaci è seguito solo un silenzio assordante, ho convocato una conferenza dei sindaci per il giorno 29 novembre alle ore 11.00, alla quale ho invitato l’assessore regionale alla salute Giovanna Volo, la direzione strategica dell’Asp, il comitato consultivo e la presidente della commissione consiliare sanità".

"Adesso basta - conclude Gambino - noi sindaci vogliamo risposte subito, siamo responsabili della salute dei cittadini e pretendiamo che questo diritto sia garantito".



