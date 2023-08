Prima soccorso dopo essere stato trovato ferito per strada, poi arrestato perché aveva la droga in casa

Quando sono arrivati i carabinieri di Legnano il 34enne presentava ferite al volto e al gomito sinistro

Redazione

Un 34enne con piccoli precedenti è stato prima soccorso e poi arrestato, a Legnano (Milano), dai carabinieri, per spaccio di droga. L'uomo, trovato per strada ferito, ha detto di essere stato aggredito in casa ma quando i militari si sono recati presso il suo domicilio hanno scoperto oltre 2 chili di droga. E' accaduto intorno alle 13 di ieri in viale Torelli, dove i passanti hanno chiamato il 118 per la presenza di una persona ferita a terra.

Quando sono arrivati i carabinieri il 34enne presentava ferite al volto e al gomito sinistro e ha detto di essere stato picchiato a casa ma di non sapere da chi, e senza fornirne una descrizione. A quel punto i carabinieri sono andati al suo indirizzo, nelle immediate vicinanze, a vedere cosa fosse successo e una volta entrati con l'aiuto dei vigili del fuoco, da una finestra, hanno trovato in soggiorno 1,3 chili di marijuana e 1,1 chili di hashish, oltre a un bilancino di precisione.

Trasportato all'ospedale di Legnano, il 34enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi e portato in carcere a Busto Arsizio (Varese). (ANSA).



