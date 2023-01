Cronaca 257

Prima neve della stagione in Sicilia, le Madonie si tingono di bianco

Le temperature sono scese ampiamente sotto lo zero. Nevicate sono previste anche in serata

Redazione

Prima neve sulle Madonie che da ieri sera si sono tinte di bianco. Una forte nevicata ha interessato alcuni centri come Gangi, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Petralia Sottana (nella foto di Giovanni Di Lorenzo) e Geraci Siculo, dove le temperature sono scese ampiamente sotto lo zero. Nevicate sono previste anche in serata. Completamente imbiancato Piano Battaglia come si può vedere in diretta dalla webcam dell'associazione Meteo Palermo Onlus ospitata dal Ristoro dello Scoiattolo.

"Sotto il controllo della Direzione Viabilità la SP54 - si legge nel sito del Comune di Petralia Sottana - è stata spalata fino alle 21.30. La strada è attualmente percorribile con catene. Le attività di spalamento saranno attive nuovamente nella mattinata di oggi e, oltre ai mezzi della ditta incaricata, sono previsti due unimog della protezione civile. Sono previste ulteriori perturbazioni di carattere nevoso per la notte. Continuiamo a monitorare la situazione di concerto con gli enti provinciali e regionali. Nel frattempo rinnoviamo l’invito alla massima cautela".



