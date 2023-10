Sport 180

Prima gara della Nissa Rugby in serie C: insidiosa trasferta a Milazzo contro il Melrose 1883

Il preparatore atletico David Brucato: "Abbiamo lavorato con impegno, preparazione omogenea"

Redazione

Prende il via per la Nissa Rugby il campionato di serie C. Per la prima gara il quindici di Caltanissetta, allenato da Andrea Lo Celso, sarà di scena a Milazzo, al campo “E. Magistri”, domenica 22 ottobre alle 14.30 contro il Melrose 1883. Dopo tanti allenamenti è finalmente giunto il momento di scendere in campo. L’esperto preparatore atletico David Brucato, titolare della palestra Extreme Fitness a Caltanissetta, ci racconta come ha lavorato la squadra per prepararsi al meglio in vista dell’esordio: “Abbiamo lavorato per creare un gruppo omogeneo, per portare tutti allo stesso livello di preparazione atletica, potenziando resistenza ed esplosività e, tutte le altre caratteristiche che deve avere un giocatore di rugby. I ragazzi hanno raggiunto ottimi risultati grazie all’impegno che hanno profuso. È la mia prima esperienza nel rugby e mi piace molto la complessità di questo sport e di come debbano lavorare tutte le fasce muscolari: aspetto che mi ha stimolato molto per predisporre un programma adeguato. I ragazzi hanno mostrato grande passione e motivazione; la motivazione traina il corpo e la mente”.

Il nuovo staff tecnico della prima squadra è composto dal tecnico Andrea Lo Celso, dai due vice-allenatori Gaetano Cammarata ed Emanuele Tringali, dal Team Manager Salvatore Letizia e dal preparatore atletico David Brucato.



